هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

تصدر ملف رفع الحد الأدنى للأجور في مصر اهتمامات المواطنين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بعد التصريحات المهمة التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قرب الإعلان عن زيادات جديدة في الأجور، ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.



وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المعيشية التي تواجه العديد من الأسر .



موعد إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الحكومة تعتزم الإعلان رسميًا عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن حزمة قرارات تستهدف تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإعلان عن الزيادة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الموظفين وتحسين مستوى المعيشة، بما يساعد العاملين وأسرهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما أكد أن القيمة النهائية للزيادة في الحد الأدنى للأجور سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لاعتمادها بشكل رسمي.



وكشف مدبولي أن عملية تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص ستتم بصورة تدريجية مع مراعاة الوضع الاقتصادى للقطاع الخاص وحماية العاملين فيه.



زيادة الأجور ضمن حزمة اجتماعية جديدة

أكد رئيس الوزراء أن قرار زيادة الأجور يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الحالية، بهدف دعم المواطنين وتحسين مستوى الدخل للعاملين في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الحكومة تواصل العمل على توفير مظلة حماية اجتماعية واسعة، من خلال برامج الدعم المختلفة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.



توقعات بوصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

في هذا السياق، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد الإعلان عن حزمة دعم جديدة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الحد الأدنى إلى نحو 10 آلاف جنيه.

وتعد هذه الزيادة المتوقعة من القرارات التي ينتظرها ملايين الموظفين في مصر، لما لها من تأثير مباشر على مستوى المعيشة وقدرة الأسر على تلبية متطلبات الحياة اليومية.

دعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والتي تضمنت إتاحة مبلغ 400 جنيه يستفيد منه نحو 15 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن هذه الأسر تشمل المستفيدين من منظومة السلع التموينية وكذلك برنامج تكافل وكرامة، حيث كان من المقرر صرف هذا الدعم خلال شهري رمضان وعيد الفطر المبارك.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق على مد صرف هذا المبلغ لشهرين إضافيين حتى عيد الأضحى المبارك، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الأسر خلال الفترة المقبلة.

عرض الموازنة الجديدة على الرئيس قريبًا

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لعرض الموازنة العامة الجديدة للدولة على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي ستتضمن الإعلان عن زيادات في الأجور.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما يواكب التحديات الاقتصادية الحالية.

تشديد الرقابة على الأسواق

وخلال المؤتمر الصحفي، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة لن تسمح بأي محاولات للتلاعب بالأسواق أو احتكار السلع.

وأوضح أن هناك توجيهات حاسمة صدرت للوزراء المعنيين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت أي محاولة لاحتكار السلع أو إخفائها أو التلاعب بأسعارها، فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين.

وأكد أن هذه الإجراءات قد تصل إلى الإحالة إلى النيابة العسكرية في بعض الحالات، في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

تنسيق مستمر مع البنك المركزي

كما كشف رئيس الوزراء عن وجود تنسيق دائم وعلى مدار اليوم مع محافظ البنك المركزي المصري، بهدف مراجعة السياسات النقدية وضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تستهدف من خلال هذا التنسيق ترسيخ المرونة في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

توافر النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الدولة

وفي سياق حديثه، طمأن رئيس الوزراء المواطنين بشأن توافر النقد الأجنبي، مؤكدًا أن الدولة تمتلك ما يكفي لتلبية كافة احتياجاتها خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وأشار إلى أن مصر تواجه الأزمة الحالية من موقف اقتصادي أقوى بكثير مقارنة بأزمات سابقة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للحكومة هو استمرار عمل الاقتصاد بكامل طاقته وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

رسالة إلى المواطنين

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تدرك حجم الضغوط التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف العالمية الحالية، مناشدًا المواطنين تفهم بعض القرارات الاقتصادية التي قد تضطر الحكومة إلى اتخاذها في هذه المرحلة.

وأوضح أن الحكومة لم تكن لديها نية مسبقة لاتخاذ بعض الإجراءات، إلا أن الظروف الاستثنائية فرضت اتخاذها من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الدولة تتحمل جزءًا من الأعباء، بينما يتحمل المواطن جزءًا آخر، معربًا عن أمله في أن تنتهي هذه الظروف قريبًا حتى تتمكن الحكومة من استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت خلال السنوات الماضية وحققت نتائج إيجابية.

الحد الأدنى للأجور في عام 2025

وكان العام الماضي قد شهد زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث تراوحت الزيادات بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.



وجاءت مستويات الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

الدرجة العالية: ارتفعت من 10200 جنيه إلى 11800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

درجة مدير عام: ارتفعت من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

الدرجة الأولى: ارتفعت من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

الدرجة الثانية: ارتفعت من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه بزيادة 1300 جنيه.

الدرجة الثالثة التخصصية: ارتفعت من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه بزيادة 1300 جنيه.

الدرجة الرابعة: ارتفعت من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه بزيادة 1100 جنيه.

الدرجة الخامسة للخدمات المعاونة: ارتفعت من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.

الدرجة السادسة للخدمات المعاونة: ارتفعت من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.

وفي ظل هذه التطورات، يترقب ملايين الموظفين الإعلان الرسمي عن الحد الأدنى الجديد للأجور لعام 2026 خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن تمثل الزيادة الجديدة خطوة مهمة لتحسين مستوى المعيشة ودعم العاملين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.