غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.. تفاصيل حزام ناري عنيف

كشف مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب عن تطورات ميدانية خطيرة في العاصمة اللبنانية، مؤكدًا أن الضاحية الجنوبية في بيروت تتعرض لسلسلة غارات جوية عنيفة ينفذها الجيش الإسرائيلي، ضمن ما وصفه بـ«حزام ناري» يستهدف مناطق متفرقة في الضاحية.

الطيران الحربي الإسرائيلي

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة القناة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ حتى الآن ما لا يقل عن ست غارات جوية متتالية على مواقع مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار إلى أن هذه الضربات تختلف في شدتها عن الغارات التي وقعت في وقت سابق من اليوم، حيث اتسمت بقوة تدميرية كبيرة أدت إلى انهيار عدد من المباني بشكل متتابع، في مشهد وصفه بأن البنايات بدت وكأنها تتساقط الواحدة تلو الأخرى.

تحليق واسع للطائرات المسيّرة

وأضاف أن الطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال يحلق بكثافة في أجواء العاصمة اللبنانية، إلى جانب تحليق واسع للطائرات المسيّرة على ارتفاعات منخفضة فوق الضاحية الجنوبية، وكذلك فوق مناطق قريبة مثل بلدتي عرمون وخلدة، حيث تشهد هذه المناطق نشاطًا ملحوظًا للطائرات بدون طيار في الوقت الراهن.

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أن هذه التطورات تأتي عقب إعلان حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية أطلق عليها اسم «عملية العصف المأكول»، والتي استهدفت عدداً من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

إطلاق قذائف وصواريخ

وأوضح أن الحزب أعلن إطلاق قذائف وصواريخ باتجاه مستوطنات تمتد على طول الحدود الجنوبية اللبنانية بعمق يصل إلى نحو خمسة كيلومترات داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

ولفت سنجاب إلى أن الحدود بين لبنان والمناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي تمتد لنحو 120 كيلومترًا، ما يشير إلى أن العمليات التي أعلن عنها حزب الله جرى تنفيذها بشكل متزامن من عدة قطاعات في الجنوب اللبناني، تشمل المناطق الشرقية والوسطى والغربية.