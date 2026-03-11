مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن ضربة جزاء إنبي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً للجماهير بشأن ضربة جزاء إنبي في مباراته ضد الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وكتب مهيب عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "برأيك ضربة جزاء إنبي عدت خط المرمي أم لا".

وجاء هدف انبي في الدقيقة 18، عن طريق احمد العجوز من علامة جزاء.

وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح إنبي عن طريق علي محمود مرت بجوار المرمى في الدقيقة الثالثة.

وأعترض لاعبي الزمالك علي عدم إحتساب ركلة جزاء أمام إنبي في الدقيقة 7.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبرهيم.

خط الوسط: أحمد ربيع - أحمد فتوح – محمد السيد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي والسيد أسامة وبارون أوشينج ويوسف وائل "فرنسي" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وآدم كايد وشيكو بانزا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.