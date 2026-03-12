قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

محمد الشناوي ونا أحمد
محمد الشناوي ونا أحمد
باسنتي ناجي

أعلنت رنا أحمد إحدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومشجعة القلعة الحمراء عن زواجها السري من اللاعب محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي. 

زواج محمد الشناوي 

وكتبت رنا أحمد عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري:"أنا سكت فترة طويلة احترامًا لنفسي لكن كفاية لحد كده، مع إني كنت بشوف كومنتات سلبية وناس بتهاجمني.

قررت أتكلم وأوضح الحقيقة اللي حصل بيني وبين محمد الشناوي. ما كانش مجرد تعارف أو كلام عادي، الموضوع وصل لارتباط وجواز بشكل سري، وعمر صاحبه كان شاهد على كل حاجة وشاهد على جوازنا وشاهد عليا وسامعني".


وتابعت :"أنا وافقت على الكلام ده لأني صدقته لما قاللي وأكدلي إنه بعد فترة من جوازنا هو هيعلن عني ،بعد فترة الأمور اتغيرت وبدأ يحصل ضغط عليا علشان أفضل ساكتة وما أتكلمش".


وأضافت :"ولما قلت إني ممكن أكشف الحقيقة تم تهديدي إنهم هيرفعوا عليا قضية تشهير، وبعد ما شافوا إني مصممة على قراري بعت ليا شخص اسمه كريم رزق مدير السوشيال ميديا السابق في النادي الأهلي وصاحبه عمومًا، وعرض عليا فلوس مقابل إني أسكت وما أتكلمش".


وأكملت :" أنا محتفظة بكل الرسائل والفيديوهات من إنستجرام وواتساب اللي تثبت كلامي ده وهتنزلها كلها، وأنا ما بقولش الكلام ده علشان أعمل مشاكل أو ألفت الانتباه، لكن علشان أوضح الحقيقة وأدافع عن نفسي بعد كل اللي حصل. ولو اضطر الأمر هعرض كل الأدلة بالطريق القانوني علشان حقي يظهر قدام الناس".

واختتمت: "وأنا كلمت المحامي بتاعي وهنرفع قضية والإجراءات بتتم وهاخد كل حقوقي، وأنا عندي استعداد أفضح وأنزل كل حاجة تخصه، وساخته بس من ستر ستر عبدًا ستره الله يوم القيامة وأنا هكتفي بالاستوري دي".

وكانت قد شهدت أزمة حراسة المرمى في الأهلي، خلافات حادة في الوسط الرياضي، بين مؤيد للتدوير ومعارض لفكرة إبعاد مصطفي شوبير عن تولي مركز الحارس الأساسي.

وبدأت الأزمة تتفاقم بشكل كبير بالنادي الأهلي في ظل عدم قدرة ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالاهلي على اتخاذ القرار النهائي بشأن الحارس الأساسي.

ووسط تألق مصطفى شوبير وتراجع مستوى محمد الشناوي بدأت الأصوات تتزايد بضرورة إجراء إحلال وتغيير في مركز حراسة مرمى الأهلي.

لعب مصطفى شوبير مع الأهلي في مختلف البطولات 12 مباراة خلال الموسم الحالي وخرج بـ 6 كلين شيت و8 أهداف.

وفي بطولة الدوري لعب شوبير 5 مباريات استقبل 6 أهداف وخرج بكلين شيت وحيد.

وخاض الاهلي حتى الآن 20 مباراة في الدوري، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

وشارك محمد الشناوي في 15 مباريات ، واستقبلت شباكه 13 هدفًا من أصل 19 هدفًا دخلت مرمى الأهلي هذا الموسم.

وبالتالي فإن نسبة استقبال الشناوي للاهداف داخل الأهلي حاليا وصلت لنحو 65٪ وفقا لعدد الأهداف التي استقبلها من مجمل أهداف الأحمر.

