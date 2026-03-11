أرقام كارثية لـ محمد الشناوي في حراسة مرمى الأهلي

شهدت أزمة حراسة المرمى في الأهلي، خلافات حادة في الوسط الرياضي، بين مؤيد للتدوير ومعارض لفكرة إبعاد مصطفي شوبير عن تولي مركز الحارس الأساسي.

وبدأت الأزمة تتفاقم بشكل كبير بالنادي الأهلي في ظل عدم قدرة ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالاهلي على اتخاذ القرار النهائي بشأن الحارس الأساسي.

ووسط تألق مصطفى شوبير وتراجع مستوى محمد الشناوي بدأت الأصوات تتزايد بضرورة إجراء إحلال وتغيير في مركز حراسة مرمى الأهلي.

أرقام الشناوي وشوبير

لعب مصطفى شوبير مع الأهلي في مختلف البطولات 12 مباراة خلال الموسم الحالي وخرج بـ 6 كلين شيت و8 أهداف.

وفي بطولة الدوري لعب شوبير 5 مباريات استقبل 6 أهداف وخرج بكلين شيت وحيد.

وخاض الاهلي حتى الآن 20 مباراة في الدوري، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

وشارك محمد الشناوي في 15 مباريات ، واستقبلت شباكه 13 هدفًا من أصل 19 هدفًا دخلت مرمى الأهلي هذا الموسم.

وبالتالي فإن نسبة استقبال الشناوي للاهداف داخل الأهلي حاليا وصلت لنحو 65٪ وفقا لعدد الأهداف التي استقبلها من مجمل أهداف الأحمر.