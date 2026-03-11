قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل يجوز الاعتكاف في الليالي الوترية فقط؟.. رد العلماء

الاعتكاف
الاعتكاف
عبد الرحمن محمد

هل يجوز الاعتكاف في الليالي الوترية فقط؟ .. أكد علماء الشريعة أن السنة النبوية المطهرة استقرت على استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان كاملة، اقتداءً بالنبي ﷺ الذي واظب على ذلك حتى توفاه الله، طلباً لليلة القدر وتفرغاً للعبادة.
 

وأوضح العلماء أنه في حال تعذر على المسلم اعتكاف العشر كاملة، فلا حرج شرعاً في الاقتصار على بعض أيامها أو لياليها، بما في ذلك التركيز على الليالي الوترية، مؤكدين أن الاعتكاف لا حد لأقله، ويصح ولو لليلة واحدة، مستشهدين بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين نذر اعتكاف ليلة في المسجد الحرام وأمره النبي ﷺ بالوفاء بنذره.


وشدد الفقهاء على أن العبرة في هذه الأيام المباركة هي الاجتهاد في الطاعة والتزود من الخير بقدر الاستطاعة، مع الحرص على استغلال الأوقات الفاضلة في الذكر والصلاة والدعاء.
 

علامات ليلة القدر 

على كل من قصر فيما مضى من رمضان انتبه فرمضان قد أوشك على الانتهاء انتهز فرصة العشر الأواخر من رمضان وتقرب الى الله بصومك والصلاة والصدقة وقيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي والدعاء لعلك تصادف ليلة القدر ويتغير حالك لأحسن حال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، كذلك يبحث الكثير عن علامات ليلة القدر و دعاء ليلة القدر .

علامات ليلة القدر

1- تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

2- ليلة لا حارة ولا باردة.

3- يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

4- شمسها تطلع بلا شعاع لها.

5- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

6- الرياح تكون ساكنة.

7- كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».

 

الاعتكاف الليالي الوترية العشر الأواخر ليلة القدر

