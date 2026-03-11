جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلانه قريباً لطلاب الصف الثالث الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 بجميع محافظات الجمهورية .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول .. موعد البداية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026

بينما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

من المقرر أن يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الأحياء

الكيمياء

الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، فمن المقرر ان يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

وبالنسبة لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، فمن المقرر أن يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الجغرافيا

الإحصاء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)