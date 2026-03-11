تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

كشف الفنان تامر عبد المنعم عن رأيه فى مصطلح البطل الشعبي واشتعال الأزمة من حيث الفنان الذى يحقق أعلى نسب مشاهدة خاصة فى الماراثون الرمضاني وانتقاده للفنان أحمد العوضي سابقًا .

وقال تامر عبد المنعم خلال لقائه فى بودكاست boom shoot المذاع على قناة صدى البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي ، إنه ضد تصرف نجم أن يشاهد مسلسله مع الجمهور على القهوة لأنها ستسبب حالة من التظاهر بشكل مؤكد ولكن العوضي كان رقم واحد من حيث المشاهدات العام الماضي ولكن المشاهدات مقياس فى وقتها ولكن من المتوقع أن تتغير خلال العام القادم ولا يوجد أحد انفرد بهذا الأمر غير الفنان الكبير عادل إمام على مدار 40 عامًا.

وعن جدل الأعلى مشاهدة والأكثر نجاحًا ما بين النجوم محمد عادل إمام وأحمد العوضي ، قال تامر عبد المنعم إن محمد عادل إمام هو الأكثر نجاحًا من حيث الأعمال الذى يقدمها ، مُعلقًا: "رامى إمام ومحمد عادل إمام ناجحين جدًا ورامى إمام مكسب حقيقي لعادل إمام

تامر عبد المنعم عن برنامج “دولة التلاوة”: مصر هى دولة التلاوة

وأعرب تامر عبدالمنعم عن حبه الشديد لبرنامج “دولة التلاوة” ، معلقًا: "أنا بتابعه ومصر هى دولة التلاوة وأنا بحب القرآن الكريم بالأصوات المصرية وبحب صوت الشيخ محمد رفعت وعبدالباسط عبدالصمد أنا واقع فى صوت هذه الأصوات وأعرف مسيحيين وقعوا فى حب هذه الأصوات.

تامر عبد المنعم يكشف عن رأيه فى من نجم المسرح الأول

وكشف تامر عبد المنعم عن رأيه فى من هو نجم المسرح الأول من وجهة نظره بعد تصريحه الأخير عن الفنان أحمد آدم وأنه يستحق أن يتواجد على المسرح بشكل كبير ، قائلًا: "أنا اشتغلت مع أحمد آدم وهو أحد أساتذة الخشبة ويعتبر أن عادل إمام هو نجم المسرح الأول، وبالمقارنة بين أحمد آدم ومحمد صبحي هو يعتبر أن محمد صبحي هو الأحق.