نجاة برلماني طنطا من الموت المحقق.. القصة الكاملة لحادث التصادم المروع اليوم الأربعاء

شهد الطريق الزراعي "القاهرة ـ طنطا " أمام مدخل قويسنا نجاة المهندس أحمد الجرواني وقائد سيارته الملاكي من الموت المحقق في حادث تصادم بسبب السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتدخلت العناية الإلهية في إنقاذ حياة النائب البرلماني وسائقه في حادث السير عقب تصادمهما بسيارة أخري والرصيف الخرساني وتم نقلهما إلي أحد المستشفيات لإسعافهما وإنقاذ حياتهما.

تحرك تنفيذي عاجل



كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور للأثار الحادث عبر جروبات وصفحات بنطاق محافظة الغربية داعين المولي بالشفاء العاجل للمصابين.

دعوات الشفاء العاجل



الجدير بالذكر أن المهندس أحمد الجرواني عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز ومدينة طنطا ونجح بأعلي الأصوات في سباق انتخابات مجلس النواب 2026م .