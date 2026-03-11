قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
قافلة زاد العزة الـ154 تدخل إلى قطاع غزة
السفير الإيراني لدى موسكو: طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية
قمة نارية في البرنابيو.. ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي ومرموش يبحث عن بصمته الأوروبية
إيران تتوعد باستهداف مراكز اقتصادية ومصرفية مرتبطة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة
أخبار البلد

الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار جولاتها الرقابية المكثفة لمتابعة حركة تداول وتوريد الأسمدة المدعمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، لضمان وصول مستلزمات الإنتاج لمستحقيها ودعم الإنتاجية الزراعية في كافة المحافظات.

وأكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن أعمال المتابعة التي تمت تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات، تستهدف التأكد من انتظام ضخ الكميات المقررة من الأسمدة الآزوتية داخل المنظومة المدعمة، ومتابعة عمليات الشحن والتفريغ من المصانع الكبرى لضمان تدفقها بسلاسة نحو الجمعيات الزراعية في القرى والمراكز.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة لمتابعة عمليات تحميل وتوريد الأسمدة من شركات الإنتاج، فضلا عن متابعة أعمال الجمعيات الزراعية والتأكد من التيسير على صغار المزارعين، مع تشديد الرقابة على الصرف عبر منظومة "كارت الفلاح" وآليات الحوكمة لضمان العدالة في التوزيع.

واضاف أنه تم أيضا متابعة عمليات التوريد اليومية لصالح الجمعيات الزراعية لضمان استمرارية العمليات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية دون أي معوقات، موضحا أن هناك خطة متكاملة لضمان توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي في كافة ربوع مصر، بما يساهم في حماية الأمن الغذائي القومي وتحقيق الاستقرار في تكاليف الإنتاج للفلاح المصري.

وزارة الزراعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأسمدة الأسمدة المدعمة

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

