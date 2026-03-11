أستاذ قانون دولي: الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية أصبحت عالمية

أكد الدكتور أحمد فوزي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف السابق، أن الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية هي حرب عالمية على مستوى كبير، وليست فقط إقليمية، وتطورت بشكل سريع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المنظمات الدولية والقانون الدولي وضع كبادرة لحل هذه الإشكالية، ظهر تماما فى الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن مدي الإنقسام العالمي الموجود، حيث أنه خاصة فى مجلس الامن من الدول كاملة العضوية لا يمكن جمع دولها أبدا فى قرار موحد.

وتابع: “كان من الممكن للجامعة العربية أن تأخذ قرار أو مجلس الأمن، ولكنها خرجت إلى آفاق عالمية، وأصبح من المستحيل على القرار الدولي أن يضع نهاية لهذه العمليات”.