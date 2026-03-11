قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

20 صورة ترصد إنتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس
انتظام الدراسة في المدارس
ياسمين بدوي

أعلنت الإدارات التعليمية انتظام الدراسة في جميع المدارس وإلتزام الطلاب والمعلمين بالحضور تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد 20 صورة ترصد انتظام الدراسة في المدارس اليوم بعدد من المدارس .

ومن جانبه ، قام وسيم جاد مدير عام إدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، بزيارة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من مدارس الإدارة وهي مدرسة الملينيوم الخاصة ، ومدرسة الشهيد خالد المغربي الرسمية المتميزة لغات

وحرص مدير إدارة الشروق التعليمية على متابعة عدد من النقاط المهمة داخل المدارس، من بينها:

▪️ متابعة النظافة العامة داخل الفصول والممرات ودورات المياه.

▪️ التأكد من انتظام حضور الطلاب وإلتزامهم داخل الفصول.

▪️ متابعة المستوى التعليمي للطلاب داخل الحصص الدراسية.

▪️ الإطلاع على دفاتر التحضير الخاصة بالمعلمين.

▪️ التأكد من تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدرسة.

▪️ متابعة انتظام اليوم الدراسي وسير العملية التعليمية بشكل منظم.

▪️ التأكد من الالتزام بالكثافات داخل الفصول وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

▪️ متابعة الانضباط المدرسي داخل الفصول وساحات المدرسة.

▪️ التأكد من سلامة الطلاب وتوافر عوامل الأمن والسلامة.

وخلال زيارته لمدرسة الملينيوم الخاصة، أشاد مدير إدارة الشروق التعليمية، بالمستوى التعليمي المتميز والانضباط الملحوظ داخل المدرسة، موجّهًا الشكر لمدير المدرسة، وجميع أعضاء هيئة التدريس، على الجهد المبذول والحرص على تقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب.

كما أعرب عن خالص الشكر والامتنان للأستاذ وائل عليوة بمدرسة الشهيد الرائد خالد المغربي لما لمسه من انتظام الدراسة، وانضباط سير العملية التعليمية، وتفعيل واضح للأنشطة التربوية داخل المدرسة، بما يساهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

كما قامت اليوم خديجة السيد مدير عام إدارة غرب مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة بجولة ميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ، في مدرسة الشهيد عمر مكرم الإبتدائية ، ومدرسة عثمان بن عفان الإبتدائية ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدعم الدائم للعملية التعليمية، بما يحقق الانضباط ويرتقي بمستوى الأداء داخل مدارس الإدارة.

ومن جانبه .. قام الدكتور عبد العزيز فهمي مدير عام إدارة الزاوية التعليمية بمحافظة القاهرة ، يرافقه الدكتور محمد شعبان القائم بأعمال وكيل الإدارة، اليوم بجولة ميدانية لمدرستي الجلاء الابتدائية وجوهر الصقلي الابتدائية.

وتضمنت الزيارة متابعة سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، والاطمئنان على مستوى الطلاب التعليمي، خاصة في مهارات القراءة والكتابة، إلى جانب تفقد الفصول ومتابعة انتظام الدراسة.

كما شدد مدير عام الإدارة على ضرورة الالتزام بالحضور وعدم الغياب، ومتابعة التقييمات الأسبوعية والتأكد من تنفيذها في مواعيدها المقررة على مدار الأسبوع.

وفي ختام الجولة، توجه سيادتهما بالشكر والتقدير لمديري المدرستين وهيئات التدريس، تقديرًا لما يبذلونه من جهد في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب.

الإدارات التعليمية الدراسة المدارس التربية والتعليم

