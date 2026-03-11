شكل جديد للمبنى فان.. مرسيدس تطرح الليموزين الفاخرة VLE

كشفت شركة مرسيدس-بنز النقاب عن طرازها الجديد كليًّا "2028 VLE"، وهي سيارة ميني فان كهربائية بالكامل توصف بأنها "جراند ليموزين" نظرًا للفخامة الاستثنائية التي تقدمها.

وتستهدف مرسيدس من خلال هذا الطراز العائلات الراقية والمديرين التنفيذيين، ومن المقرر طرحها رسميًّا في أسواق الولايات المتحدة بحلول عام 2027، لتكون بذلك واحدة من أفخم المركبات التي شهدتها هذه الفئة على الإطلاق.

منظومة دفع كهربائية قوية ومدى سير ممتد

تعتمد مرسيدس VLE على بطارية ضخمة بسعة 115 كيلووات ساعة، مما يضمن مدى سير طويلاً يتناسب مع الرحلات العائلية الطويلة ونقل كبار الشخصيات بين المدن.

وتولد منظومة الدفع الكهربائية قوة تصل إلى 409 أحصنة، مما يوفر أداءً قويًا وسلسًا يتناسب مع حجم السيارة ومكانتها، مع الحفاظ على الهدوء التام داخل المقصورة بفضل غياب ضجيج المحركات التقليدية.

مقصورة ملكية مستوحاة من الطائرات الخاصة

تكمن القوة الحقيقية لسيارة VLE في مقصورتها الخلفية التي تم تصميمها لتشبه أجنحة الدرجة الأولى في الطائرات الخاصة.

وتتميز المقاعد بقدرة فائقة على التعديل والتدليك مع توفير أقصى درجات الراحة والدعم، مما يحول أي رحلة إلى تجربة استرخاء فريدة.

كما تم استخدام أجود أنواع الجلود والأخشاب الطبيعية في تطعيمات المقصورة لتعزيز الشعور بالفخامة والتميز الذي تشتهر به علامة مرسيدس.

تكنولوجيا ترفيهية سينمائية وشاشة عملاقة

لم تغفل مرسيدس الجانب الترفيهي، حيث زودت VLE بشاشة عرض خلفية ضخمة مقاس 31.3 بوصة تنحدر من السقف، مما يحول الجزء الخلفي من السيارة إلى قاعة سينما خاصة أو مكتب متنقل فائق التطور.

وتدعم هذه الشاشة أحدث تقنيات الاتصال والبث، مما يسمح للركاب بالاستمتاع بالمحتوى المرئي أو إجراء اجتماعات الفيديو بجودة عالية أثناء التنقل، وهو ما يجعلها الخيار الأول لرجال الأعمال.