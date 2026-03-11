الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الرابعة بعد الـ 150، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 154، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي شملت: أكثر من 76,600 سلة غذائية، ما يزيد عن 460 طنًا دقيق، نحو 800 طنًا أدوية ومستلزمات طبية وإغاثية، أكثر من 1,335 طنًا مواد بترولية؛ لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما واصل الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي تضمنت أكثر من 18,200 قطعة ملابس شتوية، 240 بطانية، أكثر من 3,455 مشمع، 11,800 مرتبة، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.