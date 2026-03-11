خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم هناك إرتفاع طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرا إلى أن العظمي نهارا على القاهرة تتراوح ما بين ال23 وال24 درجة مئوية، وتعتبر حول المعدلات أو أعلي بحوالي درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد تبدأ تشعر بدفئ نسبي عن الأيام الماضية، موضحا أنه خلال ساعات الليل تبدأ تسجل 12 إلى 13 درجة مئوية، وهذا الإرتفاع مستمر حتي بداية الأسبوع القادم، وذروته على مدار الجمعة والسبت، وتصل بها القاهرة نهارا ما بين ال25 إلى 26 درجة مئوية.

وتابع أن هناك اليوم بعض فرص الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتزداد شدتها على مناطق من الصحراء الغربية، إلى جانب بعض نسمات وهبات الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية.

وأشار إلى أنه على مدار الجمعة والسبت يكون هناك حالة من التقلبات الجوية السريعة، نتيجة مرور منخفض جوي من الصحراء الغربية، وبالتالي يكون معها ذروة إرتفاعات فى درجات الحرارة، إلى جانب فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال الجمهورية، تمتد أحيانا حتي القاهرة الكبري والبحر الأحمر وجنوب سيناء.