برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نفاد تذاكر مباراة الترجي التونسي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي
عبدالله هشام

نفذت تذاكر مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في ذهاب دور الـ 16 ضمن مافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود إقبال كثيف على التذاكر المطروحة لمباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي الترجي قد أعلن في وقتٍ سابق السماح بحضور 35 ألف متفرج لمباراة الفريق أمام الأهلي، إذ تم فتح أبواب بيع التذاكر خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت صحيفة الصباح التونسية إلى أن مباراة الأهلي أمام الترجي ستكون بحضور 35 ألف مشجّع من عشاق الفريق التونسي، وذلك بعد نفاد التذاكر التي تم طرحها مساء أمس، الإثنين، للبيع إلكترونيًا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة الذهاب أمام الترجي التونسي في تونس يوم 15 مارس الجاري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت تونس، بينما تقام في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد أعلن في وقتٍ سابق منع حضور جماهير الأهلي في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي، المُقرر إقامتها يوم 21 مارس الجاري، على استاد القاهرة.

هاني شاكر

فيروز مكي

علامات ليلة القدر

صلاة التهجد كم ركعة

مشغولات ذهبية

المسيح الدجال

مرتبات شهر مارس 2026

معاشات

هاتف Realme 17 Pro

مرسيدس Vle

رينو

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

أحمد عاطف آدم

ياسر إبراهيم عبيدو

د.نجلاء شمس

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

خالد الشناوي

