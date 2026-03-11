نفاد تذاكر مباراة الترجي التونسي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

نفذت تذاكر مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في ذهاب دور الـ 16 ضمن مافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود إقبال كثيف على التذاكر المطروحة لمباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي الترجي قد أعلن في وقتٍ سابق السماح بحضور 35 ألف متفرج لمباراة الفريق أمام الأهلي، إذ تم فتح أبواب بيع التذاكر خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت صحيفة الصباح التونسية إلى أن مباراة الأهلي أمام الترجي ستكون بحضور 35 ألف مشجّع من عشاق الفريق التونسي، وذلك بعد نفاد التذاكر التي تم طرحها مساء أمس، الإثنين، للبيع إلكترونيًا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة الذهاب أمام الترجي التونسي في تونس يوم 15 مارس الجاري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت تونس، بينما تقام في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان قد أعلن في وقتٍ سابق منع حضور جماهير الأهلي في مباراة الإياب أمام الترجي التونسي، المُقرر إقامتها يوم 21 مارس الجاري، على استاد القاهرة.