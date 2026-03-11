قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان وتشيلسي المتوقع لقمة دوري الأبطال

باريس وتشيلسي
باريس وتشيلسي
عبدالله هشام

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره تشيلسي الإنجليزي، في العاشرة مساء اليوم على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض باريس سان جيرمان المباراة بصفته حامل لقب دوري الأبطال، لكنه واجه صعوبات في مرحلة الدوري هذا الموسم بعدما أنهى المنافسات في المركز الحادي عشر، ما اضطره لخوض الملحق الإقصائي، حيث تجاوز مواطنه موناكو بصعوبة بنتيجة إجمالية 5-4 ليحجز مقعده في دور الـ16.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى: سافونوف.

الدفاع: مينديز - ماركنيوس - حكيمي- باتشو.

الوسط: نيفنيس - فيتينا - إيمري.

الهجوم: بلركولا - ديمببلي- دوى.

وعلى الصعيد المحلي، يعيش الفريق الباريسي حالة من عدم الاستقرار في نتائجه بالدوري الفرنسي، الأمر الذي يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه قبل مواجهة الإياب.

في المقابل، يدخل تشيلسي اللقاء بعد مرحلة دوري جيدة أنهاها في المركز السادس، كما يسعى الفريق اللندني لمواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، معتمداً على قوة خطه الهجومي بقيادة جواو بيدرو، إلى جانب كول بالمر وبيدرو نيتو، في محاولة للخروج بنتيجة تمنحه الأفضلية قبل مباراة العودة.

تشكيل تشيلسي المتوقع 

حراسة المرمى: سانشيز.

الدفاع: هاتو - تشالوباه - فوفانا - جيمس.

الوسط: أندي - كايسيدو - بالمر.

الهجوم: فيرنانديز - نيتو - جواو.

وتحمل المواجهة طابعًا خاصًا بين الفريقين، إذ تعد الأولى منذ لقائهما في نهائي كأس العالم للأندية 2025، حين نجح تشيلسي في الفوز بثلاثية نظيفة بقيادة نجمه الإنجليزي كول بالمر، وهو ما يمنح الفريق اللندني دفعة معنوية قبل الصدام الأوروبي المرتقب.

باريس سان جيرمان تشيلسي باريس دوري أبطال أوروبا فريق تشيلسي

