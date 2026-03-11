قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
أفضل 10 أسواق في صادرات الصناعات الغذائية المصرية
إنفانتينو: مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 محل ترحيب من ترامب
اتق الله يا اختاه.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية
أسبانيا تتخذ قرارا شجاعا ضد دولة الاحتلال | تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه خفض التصعيد بالمنطقة| وخبير: القاهرة تهيئ الظروف السياسية لمنع تفاقم الأزمات الإقليمية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية
إجلاء 20 شخصا بينهم مصابون من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل عمان
بيت وطن والإعفاءات الجمركية ومعادلة الشهادات.. مصر تدعم مواطنيها بالخارج بخطة عاجلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب: القوة العربية المشتركة مهمة لمواجهة أي تهديدات في المنطقة

النائب فريدي البياضي ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
النائب فريدي البياضي ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب فريدي البياضي ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، إنه مهم جدا أن يكون لدينا قوة عربية مشتركة ، خاصة وأننا لدينا اتفافية الدفاع العربي المشترك ولكنها غير مفلعلة ولم يؤخذ بها ، بغض النظر عن أننا نميل للسلام ولا نعتدي على أحد.

وأكد البياضي لـ"صدى البلد" أن وجود القوة خير حافظ للسلام ، ولابد من جيش قوي وتسليحه للحفاظ على الدولة، مشيرا إلى أننا لابد أن نميل للقوة وتفعيل الاتفاقيات لمواجهة أي إمكانية للتهديدات المستمرة في المنطقة.

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب : الدول العربية لديها تاريخ مشترك يسمح بتفعيل اتفاقية للدفاع العربي المشترك لحماية أراضينا وحدودنا.

وكان قد شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في اجتماع افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة يوم الأحد ٨ مارس، والذي عُقد لمناقشة التصعيد العسكرى فى المنطقة واستهداف سيادة وسلامة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات من إيران.

وأعرب وزير الخارجية عن التضامن الكامل مع دول الخليجية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشدداً على الإدانة القاطعة والرفض الكامل لهذه الاعتداءات وأي ذرائع لتبريرها.

وشدد الوزير عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة تغليب لغة الحوار والمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد العسكري وحدة التوتر، محذراً من خطورة الموقف وضرورة تجنب انزلاق المنطقة نحو المزيد من التصعيد والفوضى الشاملة.

ونوه وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على أمن الدول العربية وصون سيادتها، مشيرا في هذا السياق الى ضرورة تفعيل أطر التعاون العربي المشترك للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة، بما في ذلك تشكيل قوة عربية مشتركة.

النائب فريدي البياضي قوة عربية مشتركة اتفافية الدفاع العربي المشترك وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الأمن القومي العربي

