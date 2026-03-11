نائب: القوة العربية المشتركة مهمة لمواجهة أي تهديدات في المنطقة

قال النائب فريدي البياضي ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، إنه مهم جدا أن يكون لدينا قوة عربية مشتركة ، خاصة وأننا لدينا اتفافية الدفاع العربي المشترك ولكنها غير مفلعلة ولم يؤخذ بها ، بغض النظر عن أننا نميل للسلام ولا نعتدي على أحد.

وأكد البياضي لـ"صدى البلد" أن وجود القوة خير حافظ للسلام ، ولابد من جيش قوي وتسليحه للحفاظ على الدولة، مشيرا إلى أننا لابد أن نميل للقوة وتفعيل الاتفاقيات لمواجهة أي إمكانية للتهديدات المستمرة في المنطقة.

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب : الدول العربية لديها تاريخ مشترك يسمح بتفعيل اتفاقية للدفاع العربي المشترك لحماية أراضينا وحدودنا.

وكان قد شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في اجتماع افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة يوم الأحد ٨ مارس، والذي عُقد لمناقشة التصعيد العسكرى فى المنطقة واستهداف سيادة وسلامة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات من إيران.

وأعرب وزير الخارجية عن التضامن الكامل مع دول الخليجية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشدداً على الإدانة القاطعة والرفض الكامل لهذه الاعتداءات وأي ذرائع لتبريرها.

وشدد الوزير عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة تغليب لغة الحوار والمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد العسكري وحدة التوتر، محذراً من خطورة الموقف وضرورة تجنب انزلاق المنطقة نحو المزيد من التصعيد والفوضى الشاملة.

ونوه وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على أمن الدول العربية وصون سيادتها، مشيرا في هذا السياق الى ضرورة تفعيل أطر التعاون العربي المشترك للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة، بما في ذلك تشكيل قوة عربية مشتركة.