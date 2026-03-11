متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور المستمر على مواقف سيارات الأجرة (السرفيس) واصلت الأجهزة التنفيذية متابعتها الميدانية لليوم الثاني على التوالي للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة وخطوط السير وعدد الركاب المسموح به.

فيما كثف رؤساء المراكز والمدن ونوابهم تواجدهم داخل المواقف، للتأكد من وضع البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتعريفة في أماكن واضحة أمام الركاب، والتأكد من تثبيت الملصقات (الاستيكرات) على سيارات الأجرة، مع الإستفسار المباشر من المواطنين عن الأجرة المحصلة لضمان عدم تحميلهم أي أعباء إضافية وتطبيق القانون بكل حسم.

ناشد المحافظ المواطنين التواصل الفوري مع غرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على مدار ٢٤ ساعة من خلال الخط الساخن: ٠٥٥٢٣٠٣٦٩٣أو الرقم: ١١٤ (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة).