السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور المستمر على مواقف سيارات الأجرة (السرفيس) واصلت الأجهزة التنفيذية متابعتها الميدانية لليوم الثاني على التوالي للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة وخطوط السير وعدد الركاب المسموح به.

فيما كثف رؤساء المراكز والمدن ونوابهم تواجدهم داخل المواقف، للتأكد من وضع البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتعريفة في أماكن واضحة أمام الركاب، والتأكد من تثبيت الملصقات (الاستيكرات) على سيارات الأجرة، مع الإستفسار المباشر من المواطنين عن الأجرة المحصلة لضمان عدم تحميلهم أي أعباء إضافية وتطبيق القانون بكل حسم.

ناشد المحافظ المواطنين التواصل الفوري مع غرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على مدار  ٢٤ ساعة من خلال الخط الساخن: ٠٥٥٢٣٠٣٦٩٣أو الرقم: ١١٤ (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة).

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء سيارات الأجرة الأجهزة التنفيذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ترشيحاتنا

رئيس "أكتوبر الجديدة" يقود جولة ميدانية موسعة لمحطة محولات "أب تاون" لتسريع وتيرة الأعمال

تكليف المهندس عمرو خطاب مساعدًا لوزير الإسكان للشئون الفنية والمشروعات

وزيرة الإسكان تُصدر قرارًا بتكليف المهندس خالد صديق مشرفًا على مكتب الوزير

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

