المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة

أكدت القيادة المركزية الأمريكية ان قواتها تواصل توجيه ضربات قاصمة ضد النظام الإيراني وأن القوة القتالية الأمريكية في ازدياد مع تراجع القوة القتالية الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها : نركز حاليا على أهداف تتمثل في القضاء على نفوذ إيران ضد الأمريكيين وجيرانها و نوجه ضربات قوية يوميا إلى الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: ضربنا بأنظمة أسلحة دقيقة متنوعة أكثر من 5500 هدف في إيران من ضمنها 60 سفينة.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه تم تدمير آخر سفينة حربية من فئة سليماني ليصبح الأسطول الإيراني كله خارج المعركة.

وأمضت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها قائلة : هجمات الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية انخفضت منذ أول 24 ساعة للحملة.

وأتمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها قائلة : القوات الإيرانية لا تزال تستهدف عمدا المدنيين الأبرياء في دول الخليج.