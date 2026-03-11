قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدعية ليلة القدر مستجابة.. 12 دعوة لإدراك أجرها ونورها وبركتها
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة

محمود نوفل

أكدت القيادة المركزية الأمريكية ان قواتها تواصل توجيه ضربات قاصمة ضد النظام الإيراني وأن القوة القتالية الأمريكية في ازدياد مع تراجع القوة القتالية الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها : نركز حاليا على أهداف تتمثل في القضاء على نفوذ إيران ضد الأمريكيين وجيرانها و نوجه ضربات قوية يوميا إلى الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: ضربنا بأنظمة أسلحة دقيقة متنوعة أكثر من 5500 هدف في إيران من ضمنها 60 سفينة.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه تم تدمير آخر سفينة حربية من فئة سليماني ليصبح الأسطول الإيراني كله خارج المعركة.

وأمضت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها قائلة : هجمات الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية انخفضت منذ أول 24 ساعة للحملة.

وأتمت القيادة المركزية الأمريكية بيانها قائلة : القوات الإيرانية لا تزال تستهدف عمدا المدنيين الأبرياء في دول الخليج.

