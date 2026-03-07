قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري: استهدفنا قواعد الظفرة وعلي السالم وإقليم كردستان والأراضي المحتلة
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق إدفو - مرسى علم
لجنة الحكام تعلن أطقم إدارة مباريات السبت في الدوري الممتاز
رباعية الهلال في شباك النجمة تعزز موقعه بجدول الدوري السعودي
أهلي جدة يهزم الاتحاد بثلاثية ويحسم ديربي جدة في الدوري السعودي
هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة
استعدادا للتصفيات الأفريقية.. منتخب الناشئين يتعادل وديا مع النصر 2005
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة السابعة عشرة من رمضان.. صور
محمد صلاح يتخطى على واين روني في سجل الأهداف مع ليفربول
ترامب: قضينا على البحرية الإيرانية.. ونقوم بعمل جيد جدا في طهران
لمحبي السيارات الفاخرة.. ماذا تقدم بنتلي كونتيننتال GT؟
هل يحصل محمد أحمد حسن على 80 ألف جنيه؟.. والدته: ادعاءات كاذبة
أخبار العالم

ترامب: قضينا على البحرية الإيرانية.. ونقوم بعمل جيد جدا في طهران

ترامب
ترامب
محمود نوفل

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على البحرية الإيرانية، مشيدا بما يقوم به الجيش الأمريكي في حربه ضد طهران، حيث قال "نقوم بعمل جيد جدا في إيران".

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القيادة الإيرانية أصبحت "مُقيدة"، وإنه يبحث عن قيادة جديدة تُحسن معاملة الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى لو كانت زعيماً دينياً، وحتى لو لم تكن إيران دولة ديمقراطية.

وقال ترامب لشبكة CNN في مقابلة هاتفية قصيرة: "إيران ليست هي نفسها التي كانت عليها قبل أسبوع، قبل أسبوع كانت قوية، والآن أصبحت مُقيدة بالفعل".

وأعرب عن ثقته بسهولة اختيار زعيم جديد - وهو أمر قال إنه يجب أن يشارك فيه - وقارن المهمة مجدداً بفنزويلا، حيث ألقت الولايات المتحدة القبض على نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا العام، ونصبت نائبه في السلطة.

كما قال ترامب إنه منفتح على فكرة وجود زعيم ديني في إيران.

وأضاف: "حسنًا، ربما، نعم، أعني، الأمر يعتمد على هوية الشخص، لا أمانع وجود الزعماء الدينيين، أتعامل مع الكثير منهم، وهم رائعون".

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان يُصرّ على ضرورة وجود دولة ديمقراطية؛ أجاب لشبكة CNN: "لا، أنا أقول إنه يجب أن يكون هناك قائد عادل ومنصف، يُؤدي عمله على أكمل وجه، ويُعامل الولايات المتحدة وإسرائيل معاملة حسنة، ويُعامل الدول الأخرى في الشرق الأوسط معاملة حسنة - فهم جميعًا شركاؤنا".

وأشاد ترامب بعلاقاته مع تلك الدول في الشرق الأوسط، مُدّعيًا أنها “تُقاتل من أجلنا”.

