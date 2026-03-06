رئيس حي جنوب الغردقة يوجه بمعاينات فورية لشكاوى المواطنين واتخاذ اللازم

عقد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، لقاءً مع عدد من المواطنين لبحث شكاواهم وطلباتهم، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الإدارات المختصة لفحص الشكاوى والعمل على حلها في إطار القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة شكاوى المواطنين بشكل دوري، وفي إطار توجيهات الدولة بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.

وجاء اللقاء تنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث استقبل رئيس الحي خلال اللقاء الأسبوعي عدد 6 مواطنين، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم التي تنوعت بين موضوعات تراخيص المحال والمباني، والتعديات، وملفات التصالح على مخالفات البناء.

وخلال اللقاء، وجه رئيس الحي مهندسة تراخيص البناء بعرض إحدى الشكاوى المتعلقة بمحاولة ترخيص تعلية وبناء أدوار علوية ببلوكات الروضة على الشؤون القانونية بالمدينة، لاستطلاع الرأي القانوني بشأن إدخال معاملة رسم الفحص للبلوكات بموجب أمر التوريد المؤرخ عام 2022 والمرفق صورته بجهاز التعمير، وذلك بما يخدم المواطنين القاطنين بالبلوكات.

كما تناول اللقاء شكوى أحد المواطنين بشأن عدم استلام نموذج (8)، حيث أوضح رئيس الحي أن الهيئة الهندسية طلبت إجراء معاينة أخرى لمطابقة ملف التصالح، موجهاً مهندس القطاع بإدارة التنظيم والتعديات بسرعة إجراء المعاينة، وفي حال عدم وجود مخالفات يتم تسليم النموذج للمواطن، أما في حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وفيما يتعلق بشكوى بشأن قيام أحد الجيران ببناء أدوار علوية وإنشاء محال تجارية بالمخالفة، أوضح رئيس الحي أن إدارة التنظيم قامت سابقًا بإزالة فورية للمخالفة وتحرير محاضر بها، مع تعذر إزالة أحد الحوائط المخالفة لارتباطها بحائط العقار المجاور.

وأكد اللواء أحمد جبر أن خدمة المواطنين تمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى استمرار عقد لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها في إطار القانون والإمكانات المتاحة.

وفي ختام اللقاء، شدد رئيس حي جنوب الغردقة على حرص الحي على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع الاستجابة للشكاوى الواردة سواء من خلال لقاءات المواطنين أو منظومة شكاوى مجلس الوزراء أو الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للحي.