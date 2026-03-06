قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
بتخفيضات من 25 إلى 30 % .. محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا بالعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئيس حي جنوب الغردقة يوجه بمعاينات فورية لشكاوى المواطنين واتخاذ اللازم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، لقاءً مع عدد من المواطنين لبحث شكاواهم وطلباتهم، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الإدارات المختصة لفحص الشكاوى والعمل على حلها في إطار القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة شكاوى المواطنين بشكل دوري، وفي إطار توجيهات الدولة بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.

وجاء اللقاء تنفيذًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث استقبل رئيس الحي خلال اللقاء الأسبوعي عدد 6 مواطنين، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم التي تنوعت بين موضوعات تراخيص المحال والمباني، والتعديات، وملفات التصالح على مخالفات البناء.

وخلال اللقاء، وجه رئيس الحي مهندسة تراخيص البناء بعرض إحدى الشكاوى المتعلقة بمحاولة ترخيص تعلية وبناء أدوار علوية ببلوكات الروضة على الشؤون القانونية بالمدينة، لاستطلاع الرأي القانوني بشأن إدخال معاملة رسم الفحص للبلوكات بموجب أمر التوريد المؤرخ عام 2022 والمرفق صورته بجهاز التعمير، وذلك بما يخدم المواطنين القاطنين بالبلوكات.

كما تناول اللقاء شكوى أحد المواطنين بشأن عدم استلام نموذج (8)، حيث أوضح رئيس الحي أن الهيئة الهندسية طلبت إجراء معاينة أخرى لمطابقة ملف التصالح، موجهاً مهندس القطاع بإدارة التنظيم والتعديات بسرعة إجراء المعاينة، وفي حال عدم وجود مخالفات يتم تسليم النموذج للمواطن، أما في حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وفيما يتعلق بشكوى بشأن قيام أحد الجيران ببناء أدوار علوية وإنشاء محال تجارية بالمخالفة، أوضح رئيس الحي أن إدارة التنظيم قامت سابقًا بإزالة فورية للمخالفة وتحرير محاضر بها، مع تعذر إزالة أحد الحوائط المخالفة لارتباطها بحائط العقار المجاور.

وأكد اللواء أحمد جبر أن خدمة المواطنين تمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى استمرار عقد لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها في إطار القانون والإمكانات المتاحة.

وفي ختام اللقاء، شدد رئيس حي جنوب الغردقة على حرص الحي على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع الاستجابة للشكاوى الواردة سواء من خلال لقاءات المواطنين أو منظومة شكاوى مجلس الوزراء أو الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للحي.

اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة القصير مدينة القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

الاهلي

تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

ترشيحاتنا

الزمالك

عمرو الدردير قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري: متصدر الدوري هيلعب النهاردة

تريزيجية

تريزيجيه يصل إلى الهدف 100 في مشواره مع الأندية

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي.. موعد مباراة باريس سان جيرمان موناكو

بالصور

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

فاجن جولف 9
فاجن جولف 9
فاجن جولف 9

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد