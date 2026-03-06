قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية نموذج للرؤية الاستراتيجية لبناء الدولة والمواطن

حازم الجندي
حازم الجندي
فريدة محمد

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية، جاءت لتعكس بوضوح استراتيجية الدولة في بناء الإنسان وتطوير مؤسسات الدولة على أسس علمية وعملية متقدمة.

وأشار النائب حازم الجندي، في بيان له، إلى أن الرسائل التي حملتها الكلمة تتجاوز الجانب التعليمي لتشمل بناء الشخصية المصرية المتوازنة، قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية والاقتصادية والإقليمية، بما يعزز من قوة النسيج الوطني ويضمن استدامة التنمية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن حديث الرئيس بشأن التأكيد على الدمج بين البرامج الأكاديمية والتأهيل النفسي والاجتماعي؛ يعكس إدراك القيادة لأهمية إعداد كوادر وطنية متعددة القدرات، قادرة على التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات الصائبة في مختلف الظروف، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح أن حرص الرئيس السيسى على الشفافية والمساواة في اختيار الدارسين، وضمان الكفاءة كأساس للاختيار؛ يعكس نموذجاً متقدماً في إدارة الموارد البشرية الوطنية، ويسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

وشدد على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس للمواطنين بشأن الالتزام بالقوانين ومراقبة الأسواق، واعتبارها دعوة لتعزيز ثقافة المسؤولية والمواطنة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية أو التضخيم غير المشروع للأسعار، مؤكداً أن القيادة حريصة على حماية الحقوق وتأمين احتياجات المواطنين.

وأضاف المهندس حازم الجندي أن ما جاء في كلمة الرئيس يمثل رؤية متكاملة تربط بين بناء الإنسان المصري وحماية الدولة ومقدراتها، معتبرا أنها رسالة واضحة لكل المؤسسات والمواطنين بضرورة العمل الجماعي والتعاون من أجل مصر قوية ومستقرة على المدى الطويل.

حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

