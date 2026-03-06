برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية نموذج للرؤية الاستراتيجية لبناء الدولة والمواطن

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية، جاءت لتعكس بوضوح استراتيجية الدولة في بناء الإنسان وتطوير مؤسسات الدولة على أسس علمية وعملية متقدمة.

وأشار النائب حازم الجندي، في بيان له، إلى أن الرسائل التي حملتها الكلمة تتجاوز الجانب التعليمي لتشمل بناء الشخصية المصرية المتوازنة، قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية والاقتصادية والإقليمية، بما يعزز من قوة النسيج الوطني ويضمن استدامة التنمية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن حديث الرئيس بشأن التأكيد على الدمج بين البرامج الأكاديمية والتأهيل النفسي والاجتماعي؛ يعكس إدراك القيادة لأهمية إعداد كوادر وطنية متعددة القدرات، قادرة على التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات الصائبة في مختلف الظروف، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح أن حرص الرئيس السيسى على الشفافية والمساواة في اختيار الدارسين، وضمان الكفاءة كأساس للاختيار؛ يعكس نموذجاً متقدماً في إدارة الموارد البشرية الوطنية، ويسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

وشدد على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس للمواطنين بشأن الالتزام بالقوانين ومراقبة الأسواق، واعتبارها دعوة لتعزيز ثقافة المسؤولية والمواطنة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية أو التضخيم غير المشروع للأسعار، مؤكداً أن القيادة حريصة على حماية الحقوق وتأمين احتياجات المواطنين.

وأضاف المهندس حازم الجندي أن ما جاء في كلمة الرئيس يمثل رؤية متكاملة تربط بين بناء الإنسان المصري وحماية الدولة ومقدراتها، معتبرا أنها رسالة واضحة لكل المؤسسات والمواطنين بضرورة العمل الجماعي والتعاون من أجل مصر قوية ومستقرة على المدى الطويل.