سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر

تقدمت النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بسؤال موجه إلى وزير الطيران المدني بشأن الارتفاع الكبير في أسعار بعض تذاكر الطيران، خاصة على الرحلات القادمة من بعض دول الخليج إلى مصر خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أثار تساؤلات لدى عدد كبير من المصريين بالخارج الذين يسعون للعودة إلى بلادهم في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

وتضمن السؤال عدة نقاط جاءت كالتالي:

ما الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر بعض رحلات مصر للطيران القادمة من مدن الخليج إلى القاهرة خلال الفترة الحالية؟

هل تم وضع آلية رقابية أو تسعيرية تضمن عدم المغالاة في الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة؟

هل لدى وزارة الطيران المدني أو شركة مصر للطيران خطة لتقديم تسهيلات أو أسعار استثنائية للمصريين الراغبين في العودة إلى مصر في حال تصاعد التوترات الإقليمية؟

وهل توجد خطة طوارئ بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لتيسير عودة المواطنين المصريين من الخارج في حالات الطوارئ أو الأزمات؟

وأكدت النائبة سحر البزار أنه من حق كل مصري أن يشعر أن شركة الطيران الوطنية تقف إلى جانبه في أوقات الأزمات، من خلال توفير أسعار مناسبة وتسهيلات في السداد قدر الإمكان، مشيرة إلى أنه لا يعقل أن يجد المواطن نفسه أمام خيار قاسٍ: إما أن يدفع مئات الآلاف من الجنيهات ليعود إلى بلده مع أسرته، أو يضطر للبقاء في ظروف قد تشكل خطرًا على حياته وحياة أسرته.

واختتمت بالتأكيد على أن واجب الجميع هو ضمان أن يظل الوطن دائمًا الملاذ الآمن لأبنائه.

