بعد منافسة شرسة.. بشندي نقيبا للمهندسين في المنوفية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين في محافظة المنوفية، فوز المهندس علاء بشندي بمنصب نقيب المهندسين؛ بعد منافسة قوية مع النقيب السابق المهندس أشرف فرحان.

وأعلنت نقابة المهندسين في محافظة المنوفيةـ في بيان لها، حصول الدكتور علاء بشندي على 801 صوت، فيما حصل المهندس أشرف فرحان على 779 صوتا× ليحسم بذلك بشندي مقعد نقيب المهندسين بالمنوفية، بعد جولة إعادة شهدت تنافسا كبيرا بين المرشحين، وأظهرت حرص الأعضاء على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.

وكانت القائمة المتحدة قد نجحت الأسبوع الماضي في حسم مقاعدها بنقابة المهندسين بمحافظة المنوفية، محققة تقدمًا كبيرا عن باقي القوائم والمرشحين؛ ما يعكس تماسك أعضاء النقابة، وثقتهم في البرنامج الانتخابي للقائمة، وسط متابعة دقيقة للإشراف القضائي لضمان نزاهة التصويت.