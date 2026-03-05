إزالات فورية لإشغالات ثابتة ومتحركة خلال حملات انضباطية في المنوفية

واصلت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن محافظة المنوفية حملاتها المكبرة لإزالة ورفع كافة صور الإشغالات وفرض الانضباط بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

استهدفت شوارع ( بورسعيد - طلعت حرب - كمال النجار ) بالشهداء ، و ( الاربعين - الجمهورية ) بسرس الليان ، الي جانب شوارع متفرقة بحي شرق شبين الكوم و مركز ومدينة الباجور ، وأسفرت عن الازالة الفورية لـعدد من الإشغال الثابتة والمتحركة وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ، والتنبيه علي المحلات التجارية بضرورة الإلتزام بالمساحات المخصصة لهم تحقيقاً للصالح العام.

وشدد محافظ المنوفية علي ضرورة مواصلة جهود التصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية ، مؤكداً مستمرون في تحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.