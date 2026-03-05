قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN أن رحلات جوية مستأجرة متعددة "جارية" لإجلاء الأمريكيين من الشرق الأوسط، في ظل تكثيف دول العالم جهود الإجلاء.

وقالت تومي بيجوت، نائبة المتحدثة الرئيسية باسم وزارة الخارجية، لجون بيرمان من CNN: "يمكنني تأكيد انطلاق رحلات مستأجرة، ولكن لأسباب تشغيلية، لا يمكننا الإفصاح عن تفاصيل محددة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس أن رحلة مستأجرة واحدة تقل أمريكيين غادرت الشرق الأوسط - وهي أول رحلة إجلاء مؤكدة بتسهيل من الولايات المتحدة - وأضافت أنه "سيتم تسيير رحلات إضافية في جميع أنحاء المنطقة".

ولم تُفصح الخارجية الأمريكية عن معلومات حول نقطة انطلاق هذه الرحلات أو وجهتها أو عدد الأمريكيين على متنها.

وصرحت بيجوت لشبكة CNN أن 20 ألف أمريكي عادوا إلى الولايات المتحدة منذ بدء الحرب.