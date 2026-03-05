بسبب الحرب.. الكويت توقف تشغيل مصفاة ميناء عبد الله البالغة طاقتها 454 ألف برميل يوميًا

أوقفت الكويت تشغيل مصفاة ميناء عبد الله البالغة طاقتها 454 ألف برميل يوميًا، بسبب الحرب الدائرة منذ السبت الماضي بين إيران من جهة، وإسرائيل وأمريكا من جهة أخرى.

وأوضحت منصة البيانات إندستريال إنفو ريسورسيز في مذكرة موجهة إلى عملائها أن شركة البترول الوطنية الكويتية أوقفت تشغيل مصفاة ميناء عبد الله، مضيفة أن المصفاة توقفت عن العمل في 3 مارس، ومن المتوقع أن تستأنف عملياتها التشغيلية بحلول 15 مارس، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وتسبب الحرب، في حالة من القلق بين مُشتري النفط والوقود في آسيا مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، التي تعرقل وصول الأسواق إلى إمدادات الطاقة المختلفة، من النفط الخام إلى الوقود المكرر والمواد الأولية اللازمة لصناعة البتروكيماويات.

وجاء إغلاق مضيق هرمز، في دفع عدد من الدول الآسيوية، إلى إعطاء الأولوية لتأمين احتياجاتها المحلية، عبر خفض الصادرات وتشديد الإمدادات داخل الأسواق الإقليمية.