زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

يُعد الكوردن بلو بالدجاج من أشهر الأطباق العالمية التي انتشرت في المطابخ العربية، ويتميز بطبقته المقرمشة من الخارج وحشوة الجبن والمرتديلا اللذيذة من الداخل.

قدم الشيف حسن طريقة سهلة لتحضير الكوردن بلو في المنزل بخطوات بسيطة تضمن نفس طعم المطاعم.

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

مكونات الكوردن بلو بالدجاج:

صدور دجاج مخليّة.

شرائح مرتديلا (تركي مدخن).

جبنة موتزاريلا أو جرويير أو جبنة زرقاء حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود وبهارات للتتبيل.

دقيق.

بيض.

بقسماط (كعك مطحون).

زيت غزير للقلي.

طريقة عمل الكوردن بلو:

ـ لتجهيز صدور الدجاج: تُدق صدور الدجاج باستخدام مطرقة المطبخ أو ظهر السكين حتى تصبح رقيقة ومتساوية السمك، ما يساعد على سرعة النضج وسهولة اللف.

ـ التتبيل وإضافة الحشوة: تُتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم توضع شريحة من المرتديلا فوق كل قطعة، يليها الجبن، وبعد ذلك تُلف على شكل رول مع إغلاق الأطراف جيدًا.

ـ التجميد لتماسك الرول: توضع لفائف الكوردن بلو في الفريزر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وهي خطوة مهمة لضمان تماسك الرول وعدم خروج الحشوة أثناء القلي.

ـ لتغليف الكوردن بلو : تُغمس لفائف الدجاج أولًا في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، وبعدها في البقسماط حتى تُغطى بالكامل بطبقة متساوية.

ـ يقلى الكوردن في زيت غزير و مقلاة عميقة، ثم تُقلى لفائف الكوردن بلو على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج وتنضج تمامًا من الداخل.

نصائح لنجاح الكوردن بلو

ـ يفضل عدم المبالغة في كمية الجبن حتى لا تخرج أثناء القلي.

ـ خطوة التجميد تساعد على تماسك الحشوة داخل الدجاج.

ـ يمكن تقديم الكوردن بلو مع البطاطس المقلية أو صوص الجبن.