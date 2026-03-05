قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
رسالة "سيدي" تتصدر الترند.. ماذا قال لاعب التحدي لمدربه خالد جلال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
آية التيجي

يُعد الكوردن بلو بالدجاج من أشهر الأطباق العالمية التي انتشرت في المطابخ العربية، ويتميز بطبقته المقرمشة من الخارج وحشوة الجبن والمرتديلا اللذيذة من الداخل.

قدم الشيف حسن طريقة سهلة لتحضير الكوردن بلو في المنزل بخطوات بسيطة تضمن نفس طعم المطاعم.

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

مكونات الكوردن بلو بالدجاج:
صدور دجاج مخليّة.
شرائح مرتديلا (تركي مدخن).
جبنة موتزاريلا أو جرويير أو جبنة زرقاء حسب الرغبة.
ملح وفلفل أسود وبهارات للتتبيل.
دقيق.
بيض.
بقسماط (كعك مطحون).
زيت غزير للقلي.

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

طريقة عمل الكوردن بلو:
ـ لتجهيز صدور الدجاج: تُدق صدور الدجاج باستخدام مطرقة المطبخ أو ظهر السكين حتى تصبح رقيقة ومتساوية السمك، ما يساعد على سرعة النضج وسهولة اللف.
ـ التتبيل وإضافة الحشوة: تُتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم توضع شريحة من المرتديلا فوق كل قطعة، يليها الجبن، وبعد ذلك تُلف على شكل رول مع إغلاق الأطراف جيدًا.
ـ التجميد لتماسك الرول: توضع لفائف الكوردن بلو في الفريزر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وهي خطوة مهمة لضمان تماسك الرول وعدم خروج الحشوة أثناء القلي.
ـ لتغليف الكوردن بلو : تُغمس لفائف الدجاج أولًا في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، وبعدها في البقسماط حتى تُغطى بالكامل بطبقة متساوية.

ـ يقلى الكوردن في زيت غزير و مقلاة عميقة، ثم تُقلى لفائف الكوردن بلو على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج وتنضج تمامًا من الداخل.

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

نصائح لنجاح الكوردن بلو

ـ يفضل عدم المبالغة في كمية الجبن حتى لا تخرج أثناء القلي.

ـ خطوة التجميد تساعد على تماسك الحشوة داخل الدجاج.

ـ يمكن تقديم الكوردن بلو مع البطاطس المقلية أو صوص الجبن.

وصفة الكوردن بلو للشيف حسن طريقة عمل كوردن بلو في المنزل وصفات الدجاج السهلة الكوردن بلو بالدجاج طريقة عمل الكوردن بلو كوردن بلو مقرمش طريقة عمل الكوردن بلو مثل المطاعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن أثناء الحيض؟ أمينة الفتوى تجيب

إفطار جماعي بأكاديمية الأزهر

إفطار رمضاني يجمع الأئمة والدعاة من عدة دول بأكاديمية الأزهر العالمية

دار الإفتاء

زكاة الفطر.. هل تسقط عن الميت إذا لم يدرك غروب شمس ليلة العيد؟

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد