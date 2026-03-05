قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسائل الإعلام الإيطالية تبرز افتتاح معرض الحضارة المصرية القديمة بمتحف ميلانو

معرض الحضارة المصرية
معرض الحضارة المصرية
أ ش أ

 أبرزت وسائل الإعلام الإيطالية افتتاح معرض الحضارة المصرية القديمة بمتحف "قلعة سفورزيسكو" بمدينة ميلانو اليوم أمام الجمهور ، ويضم ستة أقسام ، مشيرة إلى أنها رحلة عبر حضارة وثقافة وتاريخ الشعب المصري، وألقت الضوء على انبهار العالم بجمالياتها.

وأبرزت هيئة الإذاعة و التليفزيون الإيطالية الرسمية "راي" خبر افتتاح المعرض بقلعة سفورزيسكو ، مشيرة إلى أن المعرض يضم 330 قطعة منها مقتنيات جديدة ، وعرضت تقريرا عن تفاصيل المعرض الجديد ومحتوياته، و إشادات العديد من المختصين.

وأعرب عمدة بلدية ميلانو جوزيبي سالا – في تصريح لصحيفة "إل جورنو" اليومية - عن فخره بتقديم المعرض الجديد عن الحضارة المصرية القديمة للجمهور الإيطالي والعالمي باعتبارها تجربة قيمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع المتميز سيمكن ميلانو من تقديم رحلة حقيقية إلى الحضارة العظيمة.

وأشار إلى أن المعرض الجديد يمثل ثمرة للبحث والدراسة والابتكار، وتم تطوير وتنفيذ مشروع عالي الجودة يمكن ميلانو من تقديم رحلة عبر حضارة وثقافة وتاريخ الشعب المصري.

ووصفت الصحيفة الإيطالية المعرض الجديد عن الحضارة المصرية القديمة بأنه ربما يكون الأكثر حبا للجمهور من الكبار والصغار وسينال إعجابهم ، ويضم قطع أثرية تشمل التوابيت والتمائم والبردي والبرونز والأواني .

بدورها، تصدر عنوان "سحر الفراعنة إلى قلعة سفورزيسكو: افتتاح معرض للحضارة المصرية القديمة" صحيفة "ميلانو توداي" التى أوضحت أن هذه المشروع - الذي أشرف عليه المهندس المعماري ماركوس شيرر- يحول مكان المعرض إلى ما يشبه قاعة أعمدة من معبد مصري حيث تعمل النوافذ الكبيرة الممتدة من الأرض إلى السقف كأعمدة، بينما يخلق التفاعل الذكي بين الضوء والظل واستخدام حجر ضخم جوا مهيبا يكاد يكون ساحرا.

ولفتت إلى أن المتحف الجديد صمم ليكون متاحا بفضل التعاون مع جامعة البوليتكنيك في ميلانو ، ويطلق تطبيق لأول مرة كأداة تفاعلية ترشد الزوار خلال طقوس الجنازة.

من جانبها، سلطت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الضوء على أن الحضارة المصرية القديمة مبهرة وتثير الإعجاب حتى اليوم بتصريحات لمديرة المتحف الإيطالي الآثري آنا بروفنزالي أن الفن المصري يلتزم بمعايير جمالية مشابهة لتلك السائدة اليوم، مستوحى من الفن المعاصر والقصص المصورة والتصميم الجرافيكي حتى أن خطوط الكتابة الهيروغليفية نفسها تذكر بالعديد من الأعمال الفنية.

ورأت مديرة المتحف الإيطالي الآثري أنه بعيدا عن الجماليات، فإن الثقافة المصرية تثير اهتماما كبيرا لرمزيتها، بدءا من قوة الصور التي كانت قادرة على التأثير في الحياة الواقعية ، مشيرة إلى أنه من خلال سلسلة من اللوحات في القاعة حاولت شرح المبادئ التي حكمت حضارة امتدت لآلاف السنين.

وأضافت أن افتتاح القسم المصري من متحف قلعة سفورزيسكو - الذي كان مغلقا منذ عام ٢٠١٧- كان من المقرر افتتاحه في عام ٢٠٢٢، احتفالا بمرور مئتي عام على فك رموز الكتابة الهيروغليفية على يد جان فرانسوا شامبليون.

وسائل الإعلام الإيطالية معرض الحضارة المصرية قلعة سفورزيسكو ميلانو

