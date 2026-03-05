عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب



أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم بالغ وعاقل، مشيرًا إلى أنها تعد تطهيرًا للصائم وتنقيةً لنفسه وماله.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الأصل في زكاة الفطر هو إخراج حبوب من طعام مثل القمح أو الشعير، لكن يجوز أيضًا إخراج قيمتها نقدًا لتلبية احتياجات الفقير، مما يظهر سعة الشريعة وتيسيرها على المسلمين.

وتابع مقتي الديار المصرية، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر، مؤكدًا أنها فرض على الجميع، وتهدف إلى إدخال السرور على الفقراء والمحتاجين وإظهار التكافل الاجتماعي خلال الشهر المبارك.

وأشار نظير عياد إلى أنه لا حرج في اخراج زكاة المال في رمضان إذا حل عليها الحول