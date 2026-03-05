ترامب: أطالب رئيس إسرائيل بمنح نتنياهو عفوا حتي يركز في الحرب على إيران

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما على نظيره الإسرائيلي إسحق هيرتزوج بسبب عدم منحه عفوا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ووصف ترامب هيرتزوج بأنه "عار"، مشيرًا إلى أنه وعده خمس مرات بأنه سيفعل ذلك، حسب ما أفادت به القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لا أريد أن يشغل بيبي نفسه بأي شيء سوى الحرب مع إيران"، مؤكدًا أنه يفضح موقف هيرتزوج ويطالبه بالتحرك.

في سياق آخر، أعرب الرئيس ترامب، عن إصراره على المشاركة في اختيار المرشد الإيراني الجديد، بعد اغتيال المرشد علي خامنئي السبت الماضي، في بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.

وذكر موقع أكسيوس، أن ترامب يرى أنه يجب أن يشارك في اختيار المرشد الأعلى الإيراني القادم، وأن نجل المرشد الراحل علي خامنئي "غير مقبول".