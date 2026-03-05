إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً واسع النطاق بالإخلاء في سهل البقاع الشرقي بلبنان، تحسباً لغارات جوية تستهدف مواقع حزب الله.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "تحذير عاجل لسكان منطقة البقاع، وتحديداً سكان قرى وبلدات دوريس، وبريتال، ومجدلون. إن أنشطة حزب الله في المنطقة تُجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك بقوة ضده لاستهداف بنيته التحتية العسكرية. الجيش الإسرائيلي لا ينوي إلحاق الأذى بكم".

وأضاف: "لضمان سلامتكم، ندعوكم إلى إخلاء المنطقة فوراً والتوجه غرباً عبر طريق زحلة - بعلبك"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وحذر أدرعي قائلاً: "إن أي شخص يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله، أو منشآته، أو أسلحته، يُعرّض حياته وحياة أفراد أسرته للخطر".