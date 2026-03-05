قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
وزير الخارجية الإيراني: لم نطلب وقف إطلاق النار ومستعدون للهجوم البري الكردي
أحمد العوضي يتصدر تريند منصة إكس بعد الحلقة 16 من "علي كلاي"
بالصور

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
آية التيجي

حذرت دراسة علمية حديثة من أن استخدام السجائر الإلكترونية (الفيب) بشكل منتظم قد يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد أهم العوامل التي قد تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

وبحسب تقرير نشره موقع Daily Mail نقلًا عن دراسة علمية، فإن الإقبال على استخدام السجائر الإلكترونية شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من شخص من كل 10 بالغين يستخدمون الفيب بانتظام، بعدما تم الترويج لها في البداية كوسيلة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين التقليدي.

ورغم تأكيد بعض الجهات الصحية، مثل هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من التدخين التقليدي، إلا أن الخبراء يؤكدون أنها ليست خالية من المخاطر.

وتحتوي أجهزة الفيب على مواد سامة ونيكوتين، كما أن التأثيرات الصحية طويلة المدى لا تزال غير واضحة حتى الآن.

كما يحذر المتخصصون من ظاهرة الاستخدام المزدوج، حيث يستخدم بعض الأشخاص السجائر الإلكترونية مع التدخين التقليدي في الوقت نفسه، ما يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفة كمية النيكوتين التي يتعرض لها الجسم.

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

دراسة تربط الفيب بارتفاع ضغط الدم

وهدفت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة إكستر البريطانية ونُشرت في مجلة American Journal of Physiology، إلى دراسة العلاقة بين التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية وارتفاع ضغط الدم المعروف طبيًا باسم Hypertension.

وشملت الدراسة 6262 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 12 و80 عامًا، ضمن بيانات المسح الصحي والتغذوي الوطني في الولايات المتحدة.

وخلال الدراسة، أقر 1190 مشاركًا باستخدام أحد منتجات النيكوتين خلال الأيام الخمسة السابقة، سواء كان ذلك عبر التدخين التقليدي أو الفيب أو الاثنين معًا.

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

نتائج مقلقة للمدخنين ومستخدمي الفيب

وقام الباحثون بقياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى المشاركين عدة مرات للحصول على متوسط دقيق للقراءات.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يدخنون أو يستخدمون السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغير المدخنين.

كما تبين أن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 46% مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون منتجات النيكوتين.

أما الأشخاص الذين يستخدمون الفيب فقط، فقد أظهرت النتائج أنهم معرضون لزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 15%، كما زادت احتمالات إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بنحو 5% مقارنة بغير المدخنين، إلا أن هذه النتيجة لم تكن حاسمة إحصائيًا بسبب صغر حجم العينة.

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

تأثير النيكوتين على صحة القلب

وأوضح الباحثون أن استخدام التبغ والنيكوتين قد يؤثر بشكل خاص على ضغط الدم الانبساطي، وهو الضغط الذي يحدث عندما يرتاح القلب بين كل نبضة وأخرى.

وأشار البروفيسور أندرو أجباجي، أستاذ علم الأوبئة السريرية والمشارك في إعداد الدراسة، إلى أن ارتفاع هذا الضغط قد يقلل من الوقت الذي يحتاجه القلب للراحة بين النبضات، ما قد يؤدي إلى:
ـ اضطراب ضربات القلب
ـ فشل القلب
ـ النوبات القلبية

كما أظهرت الدراسة أن المدخنين ومستخدمي السجائر الإلكترونية كانوا غالبًا أصغر سنًا ولديهم مستويات أعلى من الكوليسترول ومؤشرات الالتهاب في الدم مقارنة بغير المدخنين.

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

مخاطر مستقبلية على صحة الشباب

ويرى الباحثون أن زيادة عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية قد تجعل العلاقة بينها وبين ارتفاع ضغط الدم أكثر وضوحًا في الدراسات المستقبلية.

كما أكدوا أن استخدام النيكوتين قد يؤدي إلى زيادة الكوليسترول في الدم نتيجة تلف الدهون بفعل الجذور الحرة، ما قد يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي هذا السياق، دعا الخبراء إلى تشجيع الشباب على تجنب التدخين والسجائر الإلكترونية باعتبار ذلك خطوة أساسية للوقاية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل.

السجائر الإلكترونية أضرار الفيب الفيب وارتفاع ضغط الدم مخاطر السجائر الإلكترونية تأثير الفيب على القلب التدخين والضغط المرتفع النيكوتين وأمراض القلب أضرار التدخين الإلكتروني

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

