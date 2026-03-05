دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

حذرت دراسة علمية حديثة من أن استخدام السجائر الإلكترونية (الفيب) بشكل منتظم قد يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد أهم العوامل التي قد تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

وبحسب تقرير نشره موقع Daily Mail نقلًا عن دراسة علمية، فإن الإقبال على استخدام السجائر الإلكترونية شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من شخص من كل 10 بالغين يستخدمون الفيب بانتظام، بعدما تم الترويج لها في البداية كوسيلة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين التقليدي.

ورغم تأكيد بعض الجهات الصحية، مثل هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من التدخين التقليدي، إلا أن الخبراء يؤكدون أنها ليست خالية من المخاطر.

وتحتوي أجهزة الفيب على مواد سامة ونيكوتين، كما أن التأثيرات الصحية طويلة المدى لا تزال غير واضحة حتى الآن.

كما يحذر المتخصصون من ظاهرة الاستخدام المزدوج، حيث يستخدم بعض الأشخاص السجائر الإلكترونية مع التدخين التقليدي في الوقت نفسه، ما يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفة كمية النيكوتين التي يتعرض لها الجسم.

دراسة تربط الفيب بارتفاع ضغط الدم

وهدفت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة إكستر البريطانية ونُشرت في مجلة American Journal of Physiology، إلى دراسة العلاقة بين التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية وارتفاع ضغط الدم المعروف طبيًا باسم Hypertension.

وشملت الدراسة 6262 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 12 و80 عامًا، ضمن بيانات المسح الصحي والتغذوي الوطني في الولايات المتحدة.

وخلال الدراسة، أقر 1190 مشاركًا باستخدام أحد منتجات النيكوتين خلال الأيام الخمسة السابقة، سواء كان ذلك عبر التدخين التقليدي أو الفيب أو الاثنين معًا.

نتائج مقلقة للمدخنين ومستخدمي الفيب

وقام الباحثون بقياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى المشاركين عدة مرات للحصول على متوسط دقيق للقراءات.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يدخنون أو يستخدمون السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغير المدخنين.

كما تبين أن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 46% مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون منتجات النيكوتين.

أما الأشخاص الذين يستخدمون الفيب فقط، فقد أظهرت النتائج أنهم معرضون لزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 15%، كما زادت احتمالات إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بنحو 5% مقارنة بغير المدخنين، إلا أن هذه النتيجة لم تكن حاسمة إحصائيًا بسبب صغر حجم العينة.

تأثير النيكوتين على صحة القلب

وأوضح الباحثون أن استخدام التبغ والنيكوتين قد يؤثر بشكل خاص على ضغط الدم الانبساطي، وهو الضغط الذي يحدث عندما يرتاح القلب بين كل نبضة وأخرى.

وأشار البروفيسور أندرو أجباجي، أستاذ علم الأوبئة السريرية والمشارك في إعداد الدراسة، إلى أن ارتفاع هذا الضغط قد يقلل من الوقت الذي يحتاجه القلب للراحة بين النبضات، ما قد يؤدي إلى:

ـ اضطراب ضربات القلب

ـ فشل القلب

ـ النوبات القلبية

كما أظهرت الدراسة أن المدخنين ومستخدمي السجائر الإلكترونية كانوا غالبًا أصغر سنًا ولديهم مستويات أعلى من الكوليسترول ومؤشرات الالتهاب في الدم مقارنة بغير المدخنين.

مخاطر مستقبلية على صحة الشباب

ويرى الباحثون أن زيادة عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية قد تجعل العلاقة بينها وبين ارتفاع ضغط الدم أكثر وضوحًا في الدراسات المستقبلية.

كما أكدوا أن استخدام النيكوتين قد يؤدي إلى زيادة الكوليسترول في الدم نتيجة تلف الدهون بفعل الجذور الحرة، ما قد يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي هذا السياق، دعا الخبراء إلى تشجيع الشباب على تجنب التدخين والسجائر الإلكترونية باعتبار ذلك خطوة أساسية للوقاية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل.