عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب

نشرت الحسابات الرسمية للسفارة الألمانية بالقاهرة مقطع فيديو ومجموعة من الصورة احتفالاً بالمشاركة في إفطار منطقة الأميرية السنوي بمحافظة القاهرة.

جاء المنشور الأول: "تفتكروا السفارة الألمانية كانت فين امبارح؟ أمس شارك فريق من السفارة الألمانية في تحضيرات إفطار المطرية مع أهل الحي الجدعان. من لفّ المحشي مع ستات المطرية، لضحك وحكايات على السفرة قبل ما تجهز… كانت لحظات جميلة من روح رمضان والتعاون. سعدنا جدًا بالمشاركة في هذه اللحظات قبل الإفطار الكبير".

ومنذ قليل جاء المنشور التاني الذي يظهر فعاليات المشاركة في الإفطار السنوي لأهالي المطرية، والذي أصبح من علامات ومظاهر الاحتفال بالشهر الكريم في مصر ويتابعه العامل أجمع.

ونشرت السفارة:"المحشي اللي عملناه بإيدينا امبارح… طلع “عمايل إيديه وحياة عينيه”! شكر خاص لأهل #المطرية الكرام على كرم الضيافة وروحهم الجميلة، ولكل من ساهم في تنظيم هذا الإفطار الرائع الذي جمع الناس حول مائدة واحدة.إفطار المطرية – كنا هناك!".

وتابعت:"شارك فريق من السفارة الألمانية في القاهرة في الإفطار الرمضاني في المطرية، أحد أكبر موائد الإفطار الجماعية في أجواء من التضامن والكرم وروح المجتمع. في ألمانيا أيضًا، تُقام موائد إفطار جماعية في العديد من المدن، خاصة في الأماكن التي يعيش فيها عدد كبير من المسلمين. وغالبًا ما تدعو المساجد وغيرُها من المؤسسات المجتمع بأكمله – مسلمين وغير مسلمين – للمشاركة في الإفطار والتعارف وتبادل الثقافات. وبسبب تنوع أصول المسلمين في ألمانيا، الذين ينحدرون من دول مختلفة مثل تركيا والدول العربية ودول البلقان، تتميز موائد الإفطار هناك بتنوع كبير في الأطعمة، مثل الشوربات وأطباق الأرز والخبز التقليدي والحلويات. رمضان يجمع الناس حول مائدة واحدة، في مصر وفي ألمانيا أيضًا".