بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

يعد الجلاش بحشو الكنافة من الحلويات الشرقية المميزة التي تجمع بين قرمشة الجلاش وطعم الكنافة الغني، ما يجعله خيارًا مثاليًا للتقديم في المناسبات أو بعد وجبات الإفطار خلال شهر رمضان.

وقدم الشيف حسن طريقة بسيطة لتحضير وصفة الجلاش بحشوة الكنافة بخطوات سهلة داخل المنزل وبمكونات متوفرة، والتي تتمتع بمذاقها المقرمش من الخارج والطري من الداخل.

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

مقادير الجلاش بحشو الكنافة:

لفة جلاش طازجة

كنافة مفتتة ومحمرة بالسمن.

سمن مذاب لدهن الجلاش

مكسرات حسب الرغبة مثل الزبيب أو البندق (اختياري).

شربات ثقيل وبارد.

طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة:

ـ لتجهيز الحشوة: تُحمر الكنافة المفتتة في كمية مناسبة من السمن على نار متوسطة حتى تتحول إلى اللون الذهبي، ثم تُترك حتى تبرد قليلًا، وبعد ذلك تُخلط مع المكسرات حسب الرغبة.

ـ تجهيز أوراق الجلاش

تُفرد ورقة من الجلاش على سطح مستوٍ، وتُدهن بالسمن المذاب جيدًا، ثم توضع ورقة أخرى فوقها وتُدهن أيضًا بالسمن.

ـ إضافة الحشوة ولف الجلاش : توضع كمية مناسبة من حشوة الكنافة على طرف ورقة الجلاش، ثم تُلف على شكل رول طويل بإحكام.

ـ تقطيع الرولات: تُقطع لفائف الجلاش إلى أصابع أو قطع متساوية الحجم حسب الرغبة.

ـ الخَبز في الفرن: ترص أصابع الجلاش في صاج مدهون بالسمن، ثم يُدهن الوجه بالسمن وتدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نحو 25 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

ـ التقديم بالشربات: بعد خروج الجلاش من الفرن مباشرة، يُسكب عليه الشربات البارد وهو ساخن، ليمنحه المذاق الحلو والقوام الطري المميز.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ يجب أن يكون الشربات باردًا والجلاش ساخنًا للحصول على القوام المثالي.

ـ يمكن إضافة الفستق أو جوز الهند إلى الحشوة لمذاق مختلف.

ـ يفضل تحمير الكنافة جيدًا قبل استخدامها للحصول على طعم غني.