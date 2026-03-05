قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

آية التيجي

يعد الجلاش بحشو الكنافة من الحلويات الشرقية المميزة التي تجمع بين قرمشة الجلاش وطعم الكنافة الغني، ما يجعله خيارًا مثاليًا للتقديم في المناسبات أو بعد وجبات الإفطار خلال شهر رمضان.

وقدم الشيف حسن طريقة بسيطة لتحضير وصفة الجلاش بحشوة الكنافة بخطوات سهلة داخل المنزل وبمكونات متوفرة، والتي تتمتع بمذاقها المقرمش من الخارج والطري من الداخل.

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

مقادير الجلاش بحشو الكنافة:

لفة جلاش طازجة
كنافة مفتتة ومحمرة بالسمن.
سمن مذاب لدهن الجلاش
مكسرات حسب الرغبة مثل الزبيب أو البندق (اختياري).
شربات ثقيل وبارد.

طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة:
ـ لتجهيز الحشوة: تُحمر الكنافة المفتتة في كمية مناسبة من السمن على نار متوسطة حتى تتحول إلى اللون الذهبي، ثم تُترك حتى تبرد قليلًا، وبعد ذلك تُخلط مع المكسرات حسب الرغبة.

ـ تجهيز أوراق الجلاش
تُفرد ورقة من الجلاش على سطح مستوٍ، وتُدهن بالسمن المذاب جيدًا، ثم توضع ورقة أخرى فوقها وتُدهن أيضًا بالسمن.

ـ إضافة الحشوة ولف الجلاش : توضع كمية مناسبة من حشوة الكنافة على طرف ورقة الجلاش، ثم تُلف على شكل رول طويل بإحكام.

ـ تقطيع الرولات: تُقطع لفائف الجلاش إلى أصابع أو قطع متساوية الحجم حسب الرغبة.

ـ الخَبز في الفرن: ترص أصابع الجلاش في صاج مدهون بالسمن، ثم يُدهن الوجه بالسمن وتدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نحو 25 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

ـ التقديم بالشربات: بعد خروج الجلاش من الفرن مباشرة، يُسكب عليه الشربات البارد وهو ساخن، ليمنحه المذاق الحلو والقوام الطري المميز.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ يجب أن يكون الشربات باردًا والجلاش ساخنًا للحصول على القوام المثالي.

ـ يمكن إضافة الفستق أو جوز الهند إلى الحشوة لمذاق مختلف.

ـ يفضل تحمير الكنافة جيدًا قبل استخدامها للحصول على طعم غني.

طريقة عمل الجلاش بالكنافة الجلاش بحشو الكنافة وصفات الجلاش الحلو طريقة عمل الجلاش في الفرن حلويات شرقية سهلة وصفات رمضان 2026 طريقة عمل الجلاش المقرمش وصفة الجلاش للشيف حسن

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

