مصطفى بكري: الرئيس السيسي طالب بوقف الحرب والانصياع للقانون الدولي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي طالب بوقف الحرب والانصياع نحو القانون الدولي، مشيرا إلى أن الرئيس أكد مرارا وتكرارا أهمية الاستقرار في المنطقة.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر هي رمانة الميزان في تلك الأزمة، مؤكدا أن مصر عملت على إنهاء الأزمة قبل حدوثها، وعمان دخلت في المباحثات والتي رفضها نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الأوضاع في مصر مستقرة، وهناك أمان وإستقرار خاصة على مستوى رحلات الطيران، ولكن الحكومة أكدت انه قد يكون هناك تحريك للأسعار خلال الفترة القادمة لو تأزمت الأوضاع.