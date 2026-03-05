تطور صادم في البحر.. سريلانكا تنقذ طاقم سفينة حربية إيرانية ثانية

أعلنت سريلانكا، يوم الخميس، أنها تُنقذ طاقم سفينة حربية إيرانية ثانية، بعد يوم من إنقاذ ناجين من سفينة حربية إيرانية تعرضت لهجوم طوربيدي من الولايات المتحدة.

وقال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي إن السفينة، وهي "آيريس بوشهر"، طلبت الإذن بالرسو في أحد موانئ سريلانكا بعد تعرض أحد محركاتها لـ"ضرر" لم يُحدد نوعه.

وأوضح ديساناياكي أن سريلانكا، بصفتها دولة محايدة، درست التزاماتها الدولية وقررت استلام السفينة وطاقمها بعد التشاور مع "السفارات المعنية"، بما فيها السفارة الإيرانية.

وأطلقت سريلانكا عملية إنقاذ لانتشال 208 أشخاص من "بوشهر" ونقلهم إلى ميناء كولومبو وسيتم نقل السفينة، في الوقت نفسه، إلى ميناء ترينكومالي.

وقال الرئيس السريلانكي: "لقد اتخذنا موقفًا واضحًا للغاية. فنحن لا نتصرف بانحياز لأي دولة، ولا نخضع لأي دولة".

يأتي قرار استعادة سفينة بوشهر وطاقمها بعد يوم من إنقاذ سريلانكا لـ32 شخصًا من السفينة الحربية الإيرانية "آيريس دينا"، التي دمرتها الولايات المتحدة بطوربيد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، بأن "دينا" كانت سفينة تدريب غير مسلحة، دُعيت من قبل البحرية الهندية للمشاركة في مناورة.

شوأضاف أن السفينة كانت عائدة إلى الوطن بعد انتهاء المناورة عندما تعرضت للهجوم.

وقال عراقجي لشبكة "إن بي سي نيوز": "إن مهاجمة سفينة غير مسلحة مليئة بضباط وبحارة تدريب يُعد جريمة حرب".