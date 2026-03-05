ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا ملحوظا في أسعار هواتف آيفون 17 برو وiPhone 17 Pro Max، بعد أن قفزت 12 ألف جنيه دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة أثارت حالة من الجدل بين المستهلكين ومتابعي سوق الهواتف الذكية.

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر

يأتي هذا الارتفاع في ظل استغلال أزمة سلاسل الإمداد العالمية التي تفاقمت مؤخرا، بالتزامن مع تداعيات التوترات العسكرية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على الإيرانية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار الأجهزة الإلكترونية المستوردة في السوق المحلي.

ووفقا لبيانات متداولة في السوق المحلي، ارتفع سعر نسخة آيفون 17 برو ماكس سعة 256 جيجابايت من 87.700 ألف جنيه إلى 93.800 ألف جنيه مع بداية الحرب على إيران، بزيادة تتجاوز 11 ألف جنيه دفعة واحدة.

وصعد سعر طراز آيفون 17 برو ماكس بسعة 512 جيجابايت إلى 119.9 ألف جنيه، بدلا من 107.700 ألف جنيه.

يذكر أن شركة آبل قد أعلنت عن هاتف آيفون 17 برو ماكس في شهر سبتمبر الماضي، إلى جانب ثلاث إصدارات أخرى هي آيفون 17 برو وآيفون 17 وآيفون إير، لينطلق الإصدار المتميز إلى أسواق الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 1199 دولارا بزيادة بمقدار 100 دولار لسعة 256 جيجابايت.

وبلغ سعر آيفون 17 برو ماكس بسعة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت حوالي 2000 دولار .

ويقدم آيفون 17 برو ماكس مجموعة من التحسينات الملحوظة في عدد من الجوانب الأساسية، من بينها التصميم ومستوى المتانة وقوة الأداء إلى جانب تطوير قدرات الكاميرا، وهي عوامل يرى كثير من المستخدمين أنها قد تبرر الزيادة في التكلفة مقارنة بالإصدارات السابقة.