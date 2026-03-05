قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

شيماء عبد المنعم

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا ملحوظا في أسعار هواتف آيفون 17 برو وiPhone 17 Pro Max، بعد أن قفزت 12 ألف جنيه دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة أثارت حالة من الجدل بين المستهلكين ومتابعي سوق الهواتف الذكية.

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر

يأتي هذا الارتفاع في ظل استغلال أزمة سلاسل الإمداد العالمية التي تفاقمت مؤخرا، بالتزامن مع تداعيات التوترات العسكرية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على الإيرانية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار الأجهزة الإلكترونية المستوردة في السوق المحلي.

ووفقا لبيانات متداولة في السوق المحلي، ارتفع سعر نسخة آيفون 17 برو ماكس سعة 256 جيجابايت من 87.700 ألف جنيه  إلى 93.800 ألف جنيه مع بداية الحرب على إيران، بزيادة تتجاوز 11 ألف جنيه دفعة واحدة.

وصعد سعر طراز آيفون 17 برو ماكس بسعة 512 جيجابايت إلى 119.9 ألف جنيه، بدلا من 107.700 ألف جنيه.

يذكر أن شركة آبل قد أعلنت عن هاتف آيفون 17 برو ماكس في شهر سبتمبر الماضي، إلى جانب ثلاث إصدارات أخرى هي آيفون 17 برو وآيفون 17 وآيفون إير، لينطلق الإصدار المتميز إلى أسواق الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 1199 دولارا بزيادة بمقدار 100 دولار لسعة 256 جيجابايت.

وبلغ سعر آيفون 17 برو ماكس بسعة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت حوالي 2000 دولار .

ويقدم آيفون 17 برو ماكس مجموعة من التحسينات الملحوظة في عدد من الجوانب الأساسية، من بينها التصميم ومستوى المتانة وقوة الأداء إلى جانب تطوير قدرات الكاميرا، وهي عوامل يرى كثير من المستخدمين أنها قد تبرر الزيادة في التكلفة مقارنة بالإصدارات السابقة.

