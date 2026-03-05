الأسطورة.. مينا ماهر يحتفل بعيد ميلاد شيكابالا

حرص الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي، علي الاحتفال بعيد ميلاد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق

ونشر مينا ماهر صورة لشيكابالا رفقة زوجته اثناء احتفاله بميلاده، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد يا اسطورة"

ويُعد شيكابالا أحد المواهب الفريدة في تاريخ الزمالك والكرة المصرية عموما، بفضل مهاراته الاستثنائية، وأرقامه التي يصعب على كثيرين من الأجيال الجديدة تحقيقها.

بدأ شيكابالا مسيرته الكروية في ناشئي نادي الزمالك، حيث جذب الأنظار سريعًا بمهاراته الفائقة، لينضم إلى الفريق الأول وعمره لم يتجاوز 16 عامًا، وشارك لأول مرة في موسم 2002-2003.

وبعد فترة احترافية قصيرة مع باوك اليوناني، عاد إلى الزمالك ليصبح أحد أهم لاعبيه عبر التاريخ.

مسيرة حافلة بالألقاب مع الزمالك

طوال مسيرته، لعب شيكابالا دورًا بارزًا في تتويج الزمالك بالعديد من البطولات، حيث ساهم في تحقيق 19 لقبًا مع الفريق.