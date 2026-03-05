قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

تقى الجيزاوي

"على قد الحب" يواصل تميّزه في تقديم معالجة إنسانية لقضية المرض النفسي بعيدًا عن التنميط، مؤكدًا أن الاضطرابات النفسية تجربة إنسانية لا وصمة اجتماعية، وهو ما انعكس بقوة في أداء البطلة نيللي كريم التي اعتبرها الجمهور نجمة الموسم بلا منازع، بفضل أدائها الصادق وتفاصيلها الدقيقة في تجسيد صراعات مريم الداخلية.

شهدت الحلقة 15 من مسلسل «على قد الحب» تصاعدًا دراميًا لافتًا قلب موازين العلاقات بين الشخصيات، في واحدة من أقوى حلقات العمل خلال موسم رمضان 2026.

تبدأ الحلقة بمصالحة مؤثرة بين مريم وكريم، بعد أن يخبرها الأخير بتعرض والدته لأزمة صحية، فتقرر مرافقته إلى المستشفى في مشهد إنساني أعاد دفء العلاقة بينهما. لكن التوتر يعود سريعًا مع محاولة سارة الضغط على مريم للابتعاد عن كريم وأسرته، قبل أن يسمعها كريم بالصدفة، لتبدأ دائرة جديدة من الشكوك.

على جانب آخر، يقدم عبد الغني خطوة جريئة بقراره الاعتراف بالسر الذي أخفاه عن روان وأسرتها، إلا أن اعترافه يفجّر صدمة عنيفة تدفع روان للانهيار واتهامه بالخداع، في مشهد عاطفي مشحون كشف عن هشاشة الثقة حين تُبنى على أنصاف الحقائق. المفاجأة الأكبر كانت انحياز سارة لعبد الغني رغم خلافاتها السابقة معه، ما يفتح باب الشكوك أمام والدتها ويعقّد الخيوط أكثر.

وتختتم الحلقة بمكالمة غامضة تتلقاها سارة من الشخص الذي يطاردها، ويهدد بكشف تحالفها مع مراد ضد مريم، بعد أن طلب منها شراء نصف «براند» مريم مقابل النصف الآخر له، لكنها ترفض، لتدخل الأحداث منعطفًا خطيرًا يمهد لانفجار كبير في الحلقات المقبلة.

مسلسل «على قد الحب» بطولة  نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ،  يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

