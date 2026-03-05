رشقهم بالحجارة فسحلوه.. 3 شباب يهشمون رأس مريض نفسي بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على ثلاثة شباب، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على مسن في الشارع، ما تسبب في إصابته بنزيف حاد في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوصول رجل مسن إلى المستشفى مصابًا بإصابات بالغة، إثر تعرضه لاعتداء بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة “قهوجي”، يبلغ من العمر 65 عامًا، بنزيف في المخ وإصابات متفرقة بالجسد، وأفاد التقرير الطبي بسوء حالته الصحية وعدم إمكانية استجوابه، كما كشفت التحريات أنه يعاني منذ فترة من اضطراب نفسي.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم ثلاثة أصدقاء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذكروا أنهم أثناء تواجدهم في الشارع فوجئوا بالمجني عليه يلقي الحجارة تجاههم، فقاموا بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي والحجارة على رأسه، ما أسفر عن إصابته وسقوطه أرضًا غارقًا في دمائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.