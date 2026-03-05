قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
رسالة "سيدي" تتصدر الترند.. ماذا قال لاعب التحدي لمدربه خالد جلال؟
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود غدا / الجمعة / طقس بارد فى الصباح الباكر دافئ نهارا على اغلب الانحاء بارد ليلا .

وتكون شبورة مائية صباحا على قد تكون كثيفة احيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى .

وهناك نشاط رياح على مناطق من االقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى مترونصف الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

- أما حالة البحرالاحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين الا ربع الى مترين وربع الرياح السطحية شمالية غربية .

- وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف الرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 11

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 20 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 23 13

نخل 19 04

كاترين 12 02

الطور 22 12

طابا 20 11

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 14

الاسكندرية 20 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 20 11

سيوة 21 07

رأس غارب 24 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 26 14

شلاتين 28 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 23 17

أبــــــرق 27 16

جبل علبة 25 15

رأس حدربة 23 18

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 09

أسيوط 24 08

سوهاج 25 09

قنا 27 10

الأقصر 28 11

أسوان 29 13

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 28 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 32 23

المدينة 31 18

الرياض 23 10

المنامة 23 17

أبوظبى 27 21

الدوحة 25 17

الكويت 23 09

دمشق 18 04

بيروت 17 14

عمان 17 06

القدس 16 07

غزة 18 12

بغداد 20 08

مسقط 28 24

صنعاء 23 09

الخرطوم 33 19

طرابلس 22 15

تونس 20 12

الجزائر 15 08

الرباط 16 10

نواكشوط 31 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 03-

إسطنبول 14 05

إسلام آباد 31 19

نيودلهى 33 19

جاكرتا 29 23

بكين 07 05-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 14 11

أثينا 18 08

روما 18 08

باريس 19 08

مدريد 12 06

برلين 16 01

لندن 14 08

مونتريال 02 01

موسكو 01 03-

نيويورك 06 03

واشنطن 16 07

أديس أبابا 23 13

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس بارد شبورة مائية الضباب

