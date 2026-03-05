الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12

أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود غدا / الجمعة / طقس بارد فى الصباح الباكر دافئ نهارا على اغلب الانحاء بارد ليلا .

وتكون شبورة مائية صباحا على قد تكون كثيفة احيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى .

وهناك نشاط رياح على مناطق من االقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى مترونصف الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

- أما حالة البحرالاحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين الا ربع الى مترين وربع الرياح السطحية شمالية غربية .

- وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف الرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 11

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 20 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 23 13

نخل 19 04

كاترين 12 02

الطور 22 12

طابا 20 11

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 14

الاسكندرية 20 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 20 11

سيوة 21 07

رأس غارب 24 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 26 14

شلاتين 28 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 23 17

أبــــــرق 27 16

جبل علبة 25 15

رأس حدربة 23 18

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 09

أسيوط 24 08

سوهاج 25 09

قنا 27 10

الأقصر 28 11

أسوان 29 13

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 28 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 32 23

المدينة 31 18

الرياض 23 10

المنامة 23 17

أبوظبى 27 21

الدوحة 25 17

الكويت 23 09

دمشق 18 04

بيروت 17 14

عمان 17 06

القدس 16 07

غزة 18 12

بغداد 20 08

مسقط 28 24

صنعاء 23 09

الخرطوم 33 19

طرابلس 22 15

تونس 20 12

الجزائر 15 08

الرباط 16 10

نواكشوط 31 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 03-

إسطنبول 14 05

إسلام آباد 31 19

نيودلهى 33 19

جاكرتا 29 23

بكين 07 05-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 14 11

أثينا 18 08

روما 18 08

باريس 19 08

مدريد 12 06

برلين 16 01

لندن 14 08

مونتريال 02 01

موسكو 01 03-

نيويورك 06 03

واشنطن 16 07

أديس أبابا 23 13