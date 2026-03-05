قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يفطر المسافر إذا خرج بعد الفجر؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

شهر رمضان
شهر رمضان
محمد البدوي

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتكرر تساؤلات الكثير من المسلمين حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام، خاصة في حالات السفر والتنقل بين المحافظات.

متى يجوز للمسافر الإفطار؟

ويبحث البعض عن معرفة متى يجوز للمسافر الإفطار، ومتى يجب عليه إكمال الصيام، خصوصًا إذا كان السفر لمسافة طويلة مثل الانتقال من سوهاج إلى القاهرة. 

وفي هذا السياق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المواطنين حول حكم الإفطار أثناء السفر، ليقدم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا مفصلًا يبيّن فيه الحالات المختلفة للسفر وأثرها على صحة الصيام، وما إذا كان يحق للمسافر الأخذ برخصة الإفطار أم لا.

حكم إفطار المسافر

أوضح الشيخ أحمد وسام حكم إفطار المسافر خلال شهر رمضان، وذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين حول جواز الإفطار عند السفر من سوهاج إلى القاهرة.

توقيت السفر وظروف الإقامة

وخلال ظهوره في برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، أوضح أمين الفتوى أن الحكم الشرعي يتحدد وفق توقيت السفر وظروف الإقامة في مكان الوصول.

وبيّن أن الحالة الأولى تكون عندما يبدأ المسافر رحلته قبل أذان الفجر، بحيث يدخل وقت الفجر وهو في الطريق، وفي هذه الحالة يجوز له الإفطار لأنه أصبح في حكم المسافر عند دخول وقت الصيام، وله أن يأخذ برخصة الفطر. ومع ذلك، أشار إلى أن الأفضل في هذه الحالة إكمال الصيام إن كان قادرًا على ذلك، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ».

أما الحالة الثانية، فتكون عندما يغادر الشخص بلده بعد أذان الفجر، حيث يكون قد بدأ يومه صائمًا بالفعل، وبالتالي يجب عليه إتمام صيام هذا اليوم ولا يجوز له الإفطار بسبب السفر.

كما أوضح أمين الفتوى أن الحكم قد يتغير بعد الوصول إلى وجهة السفر، فإذا وصل المسافر إلى القاهرة وكانت نيته الإقامة لمدة ثلاثة أيام فقط – بخلاف يومي الوصول والمغادرة – وكان وجوده مؤقتًا لزيارة أو لقضاء مصلحة، فيجوز له في هذه الحالة الأخذ برخصة الفطر طوال هذه المدة.

حكم المقيم وليس المسافر

أما إذا نوى الإقامة أربعة أيام أو أكثر، فإنه يُعد في حكم المقيم وليس المسافر، وبالتالي يجب عليه الصيام مثل أهل البلد ولا يحق له الإفطار. 

ولفت إلى أن البعض يعتقد بإمكانية الإفطار ثلاثة أيام حتى لو كانت مدة الإقامة أطول، وهو اعتقاد غير صحيح، لأن نية الإقامة أربعة أيام أو أكثر تُسقط رخصة السفر من البداية.

تحديد مكان الإقامة الأصلية

وأشار أيضًا إلى أن تحديد مكان الإقامة الأصلية للإنسان غالبًا ما يرتبط بالمكان الذي تستقر فيه أسرته وتوجد فيه حياته اليومية، مثل مكان إقامة الزوجة والأبناء، وهو ما يجعله في حكم المقيم فيه حتى لو كان قد جاء إليه من محافظة أخرى.

شهر رمضان حكم إفطار المسافر حكم الإفطار الإفطار على سفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد