جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

جدول امتحانات شهر مارس 2026 .. بدأت مديريات التربية والتعليم في إعلانه رسمياً استعدادا لإنطلاقها بعد اجازة عيد الفطر 2026 .

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 أعلنته رسميا مديرية التربية والتعليم محافظة قنا

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بقنا جدول امتحانات شهر مارس 2026 الصف الثالث الابتدائي يبدأ 30 مارس 2026 وينتهي 2 ابريل 2026 ، كما يستمر جدول امتحانات شهر مارس 2026 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من 30 ابريل 2026 حتى 2 ابريل 2026 ، ويستمر جدول امتحانات شهر مارس 2026 للصف الأول الإعدادي من 26 مارس 2026 حتى 2 ابريل 2026 ، ويستمر جدول امتحانات شهر مارس 2026 للصف الثاني الإعدادي من 26 مارس 2026 حتى 2 ابريل 2026 ، ويستمر جدول امتحانات شهر مارس 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي من 29 مارس 2026 حتى 2 ابريل 2026

ومن المقرر خلال الساعات المقبلة أن تقوم باقي مديريات التربية والتعليم بإعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في كل محافظة تباعاً .

امتحانات شهر مارس 2026

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة قنا معلومات هامة عن امتحانات شهر مارس 2026 تمثلت فيما يلي :