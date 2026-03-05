قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التليفزيون الإيراني: انفجارات عدة في غرب وشمال غربي طهران
أ ف ب: دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
صندوق النقد: استمرار الصراع بالشرق الأوسط سيكون له تأثير على أسعار الطاقة
الاستخبارات الإيرانية: دمرنا أهدافا لجماعات حاولت التسلل عبر الحدود الغربية
هل العُمرة في العشر الأواخر من رمضان لها فضل عن أي وقت آخر ؟..الإفتاء ترد
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
أخبار البلد

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

جدول امتحانات شهر مارس 2026
جدول امتحانات شهر مارس 2026
ياسمين بدوي

جدول امتحانات شهر مارس 2026 .. بدأت مديريات التربية والتعليم في إعلانه رسمياً استعدادا لإنطلاقها بعد اجازة عيد الفطر 2026 .

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 أعلنته رسميا مديرية التربية والتعليم محافظة قنا

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بقنا جدول امتحانات شهر مارس 2026 الصف الثالث الابتدائي يبدأ 30 مارس 2026 وينتهي 2 ابريل 2026 ، كما يستمر جدول امتحانات شهر مارس 2026 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من 30 ابريل 2026 حتى 2 ابريل 2026 ، ويستمر جدول امتحانات شهر مارس 2026 للصف الأول الإعدادي من 26 مارس 2026 حتى 2 ابريل 2026 ، ويستمر جدول امتحانات شهر مارس 2026 للصف الثاني الإعدادي من 26 مارس 2026 حتى 2 ابريل 2026 ، ويستمر جدول امتحانات شهر مارس 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي من 29 مارس 2026 حتى 2 ابريل 2026

ومن المقرر خلال الساعات المقبلة أن تقوم باقي مديريات التربية والتعليم بإعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في كل محافظة تباعاً .

امتحانات شهر مارس 2026

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة قنا معلومات هامة عن امتحانات شهر مارس 2026 تمثلت فيما يلي :

  • يقوم مديري الإدارات التعليمية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرية امتحانات شهر مارس 2026
  • يقوم الموجه الأول بكل إدارة تعليمية لكل مادة دراسية بوضع امتحانات شهر مارس 2026 وفقا للتعليمات الواردة من مستشاري المواد المختلفة بالوزارة
  • في امتحانات شهر مارس 2026 يراعى مواصفات امتحانات طلاب الدمج
  • تحفظ أوراق إجابة امتحانات شهر مارس 2026 في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد
  • يتم اداء امتحانات شهر مارس 2026 خلال اليوم الدراسي ويتم استكمال باقي اليوم الدراس بشكل طبيعي وفقا لجدول المدرسة
  • يتم إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في مكان بارز بالمدرسة يكون واضحاً للطلاب وأولياء الأمور
  • أسئلة امتحانات شهر مارس 2026 تكون مما درسه الطالب من بداية الاسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني
  • يتم عمل 3 نماذج لكل امتحان من امتحانات شهر مارس 2026
امتحانات شهر مارس 2026 امتحانات شهر مارس شهر مارس 2026 امتحانات التربية والتعليم

