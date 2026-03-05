جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

جدول امتحانات شهر مارس 2026 .. بدأت مديريات التربية والتعليم في إعلانه رسمياً استعدادا لإنطلاقها بعد اجازة عيد الفطر 2026 .
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بقنا جدول امتحانات شهر مارس 2026 الصف الثالث الابتدائي يبدأ 30 مارس 2026 وينتهي 2 ابريل 2026 ، كما يستمر جدول امتحانات شهر مارس 2026 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من 30 ابريل 2026 حتى 2 ابريل 2026 ، ويستمر جدول امتحانات شهر مارس 2026 للصف الأول الإعدادي من 26 مارس 2026 حتى 2 ابريل 2026 ، ويستمر جدول امتحانات شهر مارس 2026 للصف الثاني الإعدادي من 26 مارس 2026 حتى 2 ابريل 2026 ، ويستمر جدول امتحانات شهر مارس 2026 للصفين الأول والثاني الثانوي من 29 مارس 2026 حتى 2 ابريل 2026
ومن المقرر خلال الساعات المقبلة أن تقوم باقي مديريات التربية والتعليم بإعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في كل محافظة تباعاً .
وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة قنا معلومات هامة عن امتحانات شهر مارس 2026 تمثلت فيما يلي :
- يقوم مديري الإدارات التعليمية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرية امتحانات شهر مارس 2026
- يقوم الموجه الأول بكل إدارة تعليمية لكل مادة دراسية بوضع امتحانات شهر مارس 2026 وفقا للتعليمات الواردة من مستشاري المواد المختلفة بالوزارة
- في امتحانات شهر مارس 2026 يراعى مواصفات امتحانات طلاب الدمج
- تحفظ أوراق إجابة امتحانات شهر مارس 2026 في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد
- يتم اداء امتحانات شهر مارس 2026 خلال اليوم الدراسي ويتم استكمال باقي اليوم الدراس بشكل طبيعي وفقا لجدول المدرسة
- يتم إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في مكان بارز بالمدرسة يكون واضحاً للطلاب وأولياء الأمور
- أسئلة امتحانات شهر مارس 2026 تكون مما درسه الطالب من بداية الاسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني
- يتم عمل 3 نماذج لكل امتحان من امتحانات شهر مارس 2026