عراقجي : أمريكا ستندم بشدة على مهاجمة سفينة إيرانية في المياه الدولية

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشدة الولايات المتحدة لمهاجمتها سفينة حربية إيرانية في المياه الدولية، قائلا إن واشنطن ستندم أشد الندم على فعلتها.

وكتب عراقجي في رسالة نشرها على موقع X اليوم الخميس: "ارتكبت الولايات المتحدة عملا شنيعا في البحر، على بعد ألفي ميل من سواحل إيران".

وأضاف: "تعرضت الفرقاطة دينا، التي كانت ضيفة على البحرية الهندية وعلى متنها نحو 130 بحارا، للهجوم في المياه الدولية دون سابق إنذار".

واختتم عراقجي حديثه قائلا: "ستندم الولايات المتحدة أشد الندم على السابقة التي أرستها".