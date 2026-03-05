أمين عام الناتو: الحلف ليس متورطا في حرب إيران لكنه يدعم العمليات الأمريكية

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته ، أن الحلف ليس متورطا في حرب إيران ولكنه يدعم العمليات الأمريكية.

وقال روته، في تصريحات صحفية: "أجريت اتصالات هاتفية مع العديد من قادة الدول، وأشعر بتأييد واسع النطاق في أوروبا لمهمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران"، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا ديفينس بوست" الأمريكية.

وأضاف أمين عام الناتو "لقد لمست بوضوح أن القضاء على القدرة النووية لإيران، والقضاء على قدرة صواريخها الباليستية، أمور لاقت استحسانا من العديد من حلفاء الناتو".

وأكد روته أن حلف الناتو العسكري، الذي تأسس لحماية أوروبا وأمريكا الشمالية، لم يشارك في العمليات العسكرية للولايات المتحدة في إيران، وقال: "لكنني أؤكد لكم أن الناتو سيدافع عن كل شبر من أراضيه".