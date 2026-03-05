هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعد فرنسية في الشرق الأوسط، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن كرة اللهب تتدحرج فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أننا فى غمار هذه الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، حيث إن التصعيد فيها فقد كل صور الرشادة من اللحظة الأولى.

وقال سلامة، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن الحديث عن إمكانية الدخول فى مسارات التهدئة غير وارد على الإطلاق فى الوقت الراهن، ليس من جانب الولايات المتحدة، أو من جانب إيران، نظرا لاغتيال علي خامنئي، وبالتالي قد يدفع لوجود تيار أكثر تشددا.

وأضاف: “ما لم تحرزه إيران حتى الآن من وجهة نظرها بانتصار على الأمريكيين أو الإسرائيليين سيغلق باب التفاوض لفترة ليست قصيرة، وهذا له تداعيات كبيرة، بدخول الأطراف المختلفة من حزب الله واتساع هذه الحرب الإقليمية الواسعة تتدحرج بصورة عنيفة جدا، ويبدو أن التحريض الإسرائيلي نجح فى توتير المنطقة وإدخالها فى دوامة من عدم الاستقرار”.







