تقوض أمن المنطقة..قطر تدعو للوقف الفوري لسياسات إيران غير المسؤولة

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها الشديدة لمحاولة استهداف الجمهورية التركية بصاروخ باليستي ومطارا في جمهورية أذربيجان بمسيرات إيرانية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها : وتعدّ هذه الأعمال العدائية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ضمن سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتهورة، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وشددت وزارة الخارجية القطرية على أن استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار أمر بالغ الخطورة.

كما دعت إلى الوقف الفوري لهذه السياسات غير المسؤولة التي تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وإلى تغليب مصلحة شعوب المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

كما أكدت الوزارة على تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.