قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيلازم الدكة.. تعديل طفيف لـ توروب في مباراة الأهلي والمقاولون

مباراة الأهلي والمقاولون العرب
مباراة الأهلي والمقاولون العرب
القسم الرياضي

يخوض مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة قوية أمام نظيره فريق المقاولون العرب فى إطار منافسات الجولة الـ 21 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

واستقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق النادي الأهلي علي إجراء تعديل طفيف على ملامح تشكيل المارد الاحمر لمواجهة  المقاولون العرب اليوم الخميس في إطار منافسات الجوله الاخيره من الدور الاول لبطولة الدوري الممتاز.

وتضمن التعديل الإستعانة بخدمات المالي إليو ديانج لقيادة خط الوسط نظرا لتميزه في المساهمة ومنع الهجمات المرتدة أمام المنافس.

كما استقر الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي علي الدفع بالمالي إليو ديانج بجانب الثنائي مروان عطية وإمام عاشور وذلك فى مباراة المقاولون العرب.

كما أجري توروب تعديلا بوضع التونسي محمد علي بن رمضان على دكة البدلاء في لقاء المقاولون العرب علي أن يتم الإستعانة بخدماته فى الشوط الثاني وفقا لظروف المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع امام المقاولون العرب كالتالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد عيد، هادي رياض، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور 

خط الهجوم: زيزو، تريزيجيه، مروان عثمان.

وكان الاهلي قد تعادل امام زد خلال مواجهته الاخيره في الدوري 

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 37 نقطة

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة

الأهلي المقاولون العرب الدوري توروب إليو ديانج إمام عاشور مروان عطية محمد علي بن رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات بعدد من المحافظات

صورة أرشيفية

الأنبا عمانوئيل في زيارة ودية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

تجارى دولى

مذكرة تفاهم بين شركة أوتروفاتو والبنك التجاري الدولي لتعزيز تمكين التجارة والحلول المالية في أفريقيا

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد