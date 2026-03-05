هيلازم الدكة.. تعديل طفيف لـ توروب في مباراة الأهلي والمقاولون

يخوض مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة قوية أمام نظيره فريق المقاولون العرب فى إطار منافسات الجولة الـ 21 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واستقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق النادي الأهلي علي إجراء تعديل طفيف على ملامح تشكيل المارد الاحمر لمواجهة المقاولون العرب اليوم الخميس في إطار منافسات الجوله الاخيره من الدور الاول لبطولة الدوري الممتاز.

وتضمن التعديل الإستعانة بخدمات المالي إليو ديانج لقيادة خط الوسط نظرا لتميزه في المساهمة ومنع الهجمات المرتدة أمام المنافس.

كما استقر الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي علي الدفع بالمالي إليو ديانج بجانب الثنائي مروان عطية وإمام عاشور وذلك فى مباراة المقاولون العرب.

كما أجري توروب تعديلا بوضع التونسي محمد علي بن رمضان على دكة البدلاء في لقاء المقاولون العرب علي أن يتم الإستعانة بخدماته فى الشوط الثاني وفقا لظروف المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع امام المقاولون العرب كالتالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد عيد، هادي رياض، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم: زيزو، تريزيجيه، مروان عثمان.

وكان الاهلي قد تعادل امام زد خلال مواجهته الاخيره في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 37 نقطة

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة